Suerte dispar para los equipos alicantinos en Segunda RFEF

Suerte dispar para los conjuntos alicantinos en Segunda RFEF. La jornada arrancó con el Elche Ilicitano sumando una valiosa victoria en la ciudad deportiva del Real Madrid. El Intercity hizo lo propio ante el filial de las Palmas, al igual que el Orihuela frente al Socuéllamos. El único equipo en caer fue el Alcoyano, que lo hizo drásticamente en Castalia frente al Castellón B. De esta manera los de Fran Alcoy caen a la 12ª posición de la tabla.

Asalto a Valdebebas

Un Ilicitano irregular y que llegaba de caer ante el filial del CD Tenerife se medía ante otro filial, en esta ocasión el Real Madrid C, donde el ritmo del conjunto de la ciudad de las palmeras intentaba crear sin prisa desde atrás. Respondió el filial blanco, más directo y que durante el primer cuarto de hora dispuso de las primeras aproximaciones con un mínimo de peligro sobre portería de Owen. Sin complejos los dos equipos buscaron antes del descanso el área rival y adelantarse en el marcador, si bien ninguno de los dos conjuntos fue certero a la hora de ver puerta.

En la reanudación, el filial sacó tajada a un penalti en área madridista, acción que ejecutó Choco para superar a Álvaro y adelantar a los ilicitanos. Golpeaba el equipo de Carlos Cuéllar y resistía los tímidos indicios del Real Madrid C de ir en pos del empate, si bien el Ilicitano rondó el segundo tras una acción donde Nordin y Piri pudieron encarrilar el encuentro. Los locales atascados no encontraban conexión con el último hombre y el Ilicitano arrancó los tres puntos de Valdebebas

Victoria "in extremis"

Encuentro en el Antonio Solana para un Intercity que buscaba en casa progresar en sus resultados con la visita de Las Palmas Atlético. Los hombres de negro impusieron de salida su ritmo y buscaron área canaria de manera incesante, merced a ello, Santamaría antes del cuarto de hora rozó el primero. A base de insistir y dominar al filial, en el tramo final del primer tiempo el Intercity asestó un par de golpes que fueron determinantes, primero al cazar Pol Roige el 1-0 y Santamaria tres minutos más tarde al poner tierra de por medio y dejar al descanso al Intercity en ventaja.

En la segunda mitad la capacidad de reacción del cuadro insular fue encomiable, cuando parecía estar contra las cuerdas aparecía Elías Romero para forzar una pena máxima que este mismo ejecutaba para recortar distancias. Volvería a apretar el Intercity con varias acciones que desbarataba Killane y mantenía con vida a un filial que empataba mediante un córner. Con el empate y cuando el partido agonizaba, un balón parado de Pablo Montero sin tiempo de reacción alguna asestaba el triunfo local.

Ejercicio de resiliencia

Buscaba el Orihuela resetear el batacazo del pasado fin de semana ante el Intercity con la visita a tierras manchegas para medirse al Socuéllamos. El arranque del encuentro se repartió la posesión y las primeras intenciones de ambos de dar primero. Probó Solano con un remate de cabeza a manos de Adri López y quiso reaccionar el conjunto local que no afinó cara a portería. Antes del descanso, aparecía Monterde para recortar en área local y superar con su remate a Adri López, adelantando así a los escorpiones.

En la reanudación el Socuéllamos apretó en busca del empate y dispuso de más balón y con ello aproximaciones sobre área de Buigues donde este aparecía pronto evitando una acción local. Resistía el Orihuela y contragolpeaba, si bien el Socuéllamos a base de insistir a quince minutos para el final anotaba el empate en pies de Iván Hujo. Por la vía rápida, el Orihuela volvía a dar, en esta ocasión en un rechace cazado por Solsona que suponía el 1-2 y con ello un ejercicio de resistencia suficiente para regresar a la senda del triunfo.

Debacle en Castalia

Desplazamiento del Alcoyano ante el filial del Castellón, recién ascendido y que intentaba dejar sin puntos a los de Fran Alcoy. El encuentro empezó con un Castellón B arriba y un Alcoyano respondiendo en pies de Guille, si bien adelantaban los orelluts el marcador en una pared en área resuelta por Miguelón batiendo a Zarraga. La respuesta del Alcoyano fue certera antes del descanso, colocando el empate Izan Llinares para los alicantinos a la media hora. El filial local apretó antes del descanso sin opción de volver a adelantarse.

En la reanudación el encuentro se complicó de manera patente para el Alcoyano, primero con el segundo gol, obra de Montero al dar caza a un cuero suelto en área al que seguiría instantes más tarde la expulsión de Pablo Carbonell. En inferioridad, el Castellón asestó el tercero obra de Jorge Domingo y dispuso de una ocasión clara de hacer el cuarto en un penalti que acarreó la expulsión de Solbes. Zárraga apareció evitando el gol, pero nada pudo hacer para evitar el cuarto que Enric en llegada, ejecutó por encima del meta del Alcoyano.