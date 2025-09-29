Brad Davison se marcha del HLA Alicante

Jarro de agua fría y primer revés serio de la temporada... nada más empezar. El triunfo sobre Ourense del pasado sábado queda eclipsado por la inesperada salida del HLA Alicante de una de sus referencias ofensivas: Bradley Davison. El escolta norteamericano ha comunicado a primera hora de la mañana su decisión irrevocable de romper el contrato de forma unilateral para regresar a su país junto a su su esposa Tyra, que también se desvincula del equipo femenino de Lucentum.

La razón esgrimida por el jugador tiene que ver con su deseo de cambiar de oficio, así que pone fin a su carrera dentro de la cancha para ejercer de entrenador asistente en la Universidad de Wisconsin, ciudad en la que ya brilló como anotador en su etapa de desarrollo en la NCAA.

Con solo 26 años, y a pesar de haber firmado solo tres puntos en el estreno de su segunda etapa como figura de perímetro del proyecto lucentino, era, sin duda, uno de los pilares más sólidos del vestuario en esta nueva temporada en Primera FEB, la primera sin la compañía del Intercity, la que debe servir para desarrollar un nuevo presente más prometedor en cuanto a resultados deportivos.

De ahí que la directiva, aún sorprendida por el anuncio de uno de sus hombres franquicia, a través de un comunicado, no haya querido ocultar que la medida adoptada unilateralmente por Davison de manera súbita, "perjudica" sus intereses justo en el inicio de la Liga, sin apenas margen de reacción y obligado a cubrir una baja tan sensible.

El escolta disputó frente a Ourense 16 minutos en los que solo sumó tres puntos al primer triunfo del HLA Alicante. Chocó su baja aportación, lo que nadie podía aventurar es que Brad tenía la cabeza en otra parte... seguramente en el modo de comunicar su salida de la forma menos traumática. El agujero es doble dado que su esposa, Tyra Davison, se marcha con él siendo la gran baza atacante del primer equipo femenino.

El Lucentum, más allá del daño que le ocasiona este abandono, desea al escolta y su familia "suerte en los nuevos retos profesionales y personales que van a iniciar" al tiempo que anuncia que ya ha comenzado las negociaciones para incorporar a un sustituto "de nivel contrastado que supla esta baja inesperada".