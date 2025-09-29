Balonmano
La Fundación Agustinos, líder en solitario de la División de Honor Plata
El conjunto alicantino supera al Anaitasuna en la catedral y suma tres victorias en tres partidos
Licencia para soñar. La Fundación Agustinos sumó su tercera victoria de la temporada y sigue en lo alto de la clasificación tras una nueva alegría en la catedral. El equipo que entrena Alejandro Carrillo consiguió un gran triunfo ante el Anaitasuna, uno de los grandes favoritos al ascenso, después de un gran inicio de partido. El equipo tricolor, que comenda ahora la clasificación como líder en solitario, aguantó muy bien la ventaja con una gran defensa y no permitió que su rival le diera la vuelta al partido en una segunda parte marcada por la emoción. El equipo alicantino ocupa un puesto privilegiado con tres victorias en tres partidos en un inicio de temporada impecable. El filial del Barcelona es el próximo rival de la Fundación, otro rival de alta exigencia. De cualquier forma, el club colegial mantiene los pies en el suelo consciente de que la temporada acaba de comenzar y mantiene la permanencia como objetivo de la temporada pese este inicio inesperado.
