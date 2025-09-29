El Huesitos La Vila cae ante el Ordizia pero deja una gran imagen

El Huesitos La Vila arrancó la temporada dejando claro que tiene hambre, carácter y la ambición de hacerse notar en una categoría exigente. El equipo de Falu Quirelli cayó ante un Ordizia muy sólido, pero nunca bajó los brazos y estuvo hasta el final dentro del partido.

Hubo muchos errores, sí, aunque el margen de mejora es amplio y el crecimiento del equipo es cuestión de tiempo. La derrota por 27-16, sin bonus, no empaña las buenas sensaciones que deja un bloque dispuesto a dar alegrías a su afición.

El inicio fue complicado, con un Huesitos que tardó en asentarse, pero poco a poco comenzó a ganar metros y a generar peligro cerca del área rival. Al descanso, el marcador reflejaba un ajustado 13-9 que mantenía todo abierto.

En la segunda parte, tras unos minutos de dominio local, Lucas “Pocho” firmó un ensayo de calidad que apretó aún más el partido. Los vileros rozaron un segundo tanto que habría cambiado el partido, pero la férrea defensa de Ordizia impidió la remontada. El bonus también estuvo cerca, aunque lo más valioso fue la gran imagen mostrada y la confianza generada de cara a próximos compromisos.

Ahora, el equipo afronta con optimismo su estreno en casa: el próximo domingo, en El Pantano, ante el Barcelona. El encuentro será televisado por A Punt a partir de las 12 horas. Se esperan llenar las gradas del estadio vilero.

Valoración de Falu

Tras el partido, el entrenador del conjunto vilero, Falu Quirelli, reconoció la frustración por el resultado, aunque destacó la actitud de sus jugadores y el camino de mejora del equipo. “La verdad que estamos tocados por la derrota. Tuvimos nuestras oportunidades y no pudimos aprovecharlas. Ordizia fue más efectivo y nos marcó en momentos clave”, señaló el técnico. Pese a la derrota, Quirelli subrayó que La Vila dominó en fases importantes: “Fue un partido bastante parejo, pero tuvimos más posesión de balón y territorialmente nos plantamos gran parte del partido en su campo. Aun así, nos volvemos con las manos vacías”. El entrenador no dudó en felicitar al rival: “Ganaron bien, siendo más sólidos en algunos aspectos del juego y, sobre todo, teniendo mucha efectividad en cada oportunidad que tuvieron”. En clave positiva, Quirelli valoró el esfuerzo del grupo: “Tenemos que seguir trabajando, seguimos mejorando y hubo muchas cosas positivas. El esfuerzo y actitud de los chicos fue tremendo y eso nos da mucha tranquilidad”.

Pensando ya en el futuro inmediato, el técnico insistió en la necesidad de “afinar el juego, ordenar y ejecutar mejor las armas, mejorar en la obtención y en la disciplina”, convencido de que con ese trabajo “las victorias llegarán”.