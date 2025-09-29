Joseba Iraola vuelve a ganar la Subida Internacional de Onil

José Antonio López Fombona apunta en su palmarés la victoria en turismos de la Subida Internacional de Onil, mientras que triunfo y título de Campeón de España para el joven Jordi Vilardell en la categoría 3, entrando en el pódium final de la prueba en la tercera posición. Más de 15.000 personas vivieron una prueba única, con un tiempo inmejorable, sin incidentes y con un ambiente increíble. Los pilotos sintieron de primera mano la espectacular acogida de Onil, una localidad que se volcó por completo con el evento durante todo el fin de semana.

La Subida Internacional coincidió con Onil es Mostra. / INFORMACIÓN

Fin de semana con calor moderado y con un ambiente único el vivido en la localidad alicantina de Onil, coincidiendo con Onil es Mostra. Este evento ha acogido durante todo el fin de semana a miles de visitantes, que han disfrutado de la subida, eventos culturales y de la gastronomía de la zona.

Lo que fue una apuesta importante del Ayuntamiento de Onil con su alcalde Jaume Berenguer al frente, ha vuelto a ser todo un éxito en todos los aspectos, ya que, tras una organización sobresaliente del Automóvil Club de Alicante junto al trabajo del propio ayuntamiento, fuerzas de seguridad y organización de los distintos eventos, Onil ha demostrado ser una de las pruebas más atractivas para los pilotos del Campeonato de España de Montaña AUTOhebdo Sport 2025.

En Categoría 1, Fombona, marcaba el mejor tiempo en todas las mangas, tomándose la carrera de forma conservadora y parando el crono de las tres mangas en el mismo segundo. La segunda posición, sería para el rapidísimo piloto de Málaga, Manuel Rueda con un Porsche 911 GT3, dejando la tercera posición y con una diferencia de poco más de un segundo al flamante campeón 2025 Gerard De La Casa, que disfrutó de forma conservadora el fin de semana y acabando la temporada de la mejor forma, con el título y un puesto en el pódium.

Más 15.000 personas vivieron la prueba. / Alberto Jimenez ZRmotor/DreamPhoto

En Categoría 2, el vasco Joseba Iraola, dueño y señor de la categoría y de la prueba, se imponía cómodamente dejando a Arkaitz Ordoki en la segunda posición del cajón en todas las carreras. La tercera posición fue para el piloto local Cristo Mirón, que además de ser un gran aficionado al motor, es uno de los empresarios que más apoyan la prueba desde el Grupo Mirón. Arkaitz disfrutó en la prueba y celebró su título de Campeón de Montaña de la Categoría 2.

En Categoría 3, fin de semana complicado para Edgar Montellà, que se jugaba todo y dependía de Vilardell para lograr el título que no pudo llegar este año. Tras romper motor el sábado, y realizar la hazaña de viajar a Barcelona durante la noche para traer otro, tomaba la salida el domingo, pero ya sin opciones, detalle que agradeció la afición.

Los pilotos sintieron de cerca la acogida de Onil. / INFORMACIÓN

Jordi, con tan solo 19 años, celebró su título de campeón abonado al tercer puesto del cajón de la general y primero en la categoría. Edgar volvía a carrera el domingo, pero sin suerte al no poder terminar la última manga. Finalmente, el pódium de esta categoría, lo completaban el andorrano Joan Gil con Silver Car y el piloto de Totana David Cánovas con un Talex M3.

Respecto al autonómico, en monoplazas Carlos Archiles, no se dejó amedrentar por los tiempos de Saúl el sábado, y durante el domingo, lo dejó sin opciones, no sin antes tener que darlo todo para alzarse con el triunfo y llevarse la victoria con una diferencia de 2 segundos en el mejor tiempo, conformándose Saúl con una merecida segunda plaza. La tercera posición fue para Antonio Llamusi con su Nova Proto, digno testigo del duelo de cabeza durante todo el fin de semana.

La Subida Internacional pone el broche final al CEM AUTOhebdo Sport 2025. / Alberto Jimenez ZRmotor/DreamPhoto

En turismos, Jorge Pérez a los mandos del espectacular Porsche GT3, repetía victoria sobre el gallego Jhonatan Álvarez con BMW M3, seguido del piloto valenciano Mario Bermúdez y su Clio Cup que sigue cogiendo puntos de cara al campeonato valenciano de turismos.

Para finalizar el evento, junto a un parque cerrado abarrotado por un gran número de seguidores y la gran mayoría de los pilotos, se hizo la entrega de trofeos, por parte de Jaume Berenguer, alcalde de Onil, Óscar Bernabeu, Concejal de Deportes de Onil, María Magdalena Martínez, Diputada Provincial y representantes de la Federación Valenciana de Automovilismo entre los que destacaba su presidente Nacho Aviñó.