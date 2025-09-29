El Top Ten copa el podio en el campeonato de España

El Campeonato de España por Comunidades dejó un balance histórico para los representantes del Top Ten, que brillaron tanto en pruebas individuales como en relevos, consiguiendo un gran número de medallas y récords que coronaron al equipo como campeón absoluto en las clasificaciones conjuntas masculina y femenina.

José Manuel Santano, líder en la arena y la piscina

Santano firmó una actuación sobresaliente, con plata en los 100 m remolque maniquí con aletas y un papel decisivo en los relevos. Logró oro en el 4×90 m sprint playa, además de una plata en rescate con tubo playa. También sumó tres bronces: en el 4×50 m relevo combinado, el 4×50 m relevo socorrista mixto y el 4×50 m obstáculos.

Daniel Esparcia, récord de España incluido

En categoría cadete, Daniel Esparcia brilló con luz propia. A nivel individual conquistó el bronce en 200 m supersocorrista y un meritorio cuarto puesto en los 200 m obstáculos. En relevos fue imparable:

Tres oros en el 4×25 m remolque maniquí , 4×50 m combinado y 4×50 m obstáculos , donde además batió el récord de España .

en el , y , donde además batió el . Plata en el 4×50 m relevo socorrista mixto .

. Bronce en rescate con tubo.

Martina Orts, doble subcampeona en surf

La joven cadete Martina Orts consiguió dos platas en la modalidad de nadar surf, tanto en piscina como en playa, y un cuarto puesto en 200 m obstáculos. En relevos, sumó un oro en rescate con tubo, además de dos bronces en 4×50 m combinado y obstáculos, y otro en rescate con tabla.

Carmen Ibars, velocidad y compromiso en equipo

Carmen Ibars destacó en velocidad, con una plata en sprint individual y un bronce en sprint playa. Además, colaboró en varios podios por equipos: bronce en 4×50 m combinado, bronce en 4×25 m arrastre, y plata en relevo triada mixto.

Triunfo colectivo

Gracias a estas brillantes actuaciones, la selección firmó una participación inolvidable y se proclamó campeona de España por comunidades, tanto en la categoría masculina como en la femenina, demostrando el gran nivel de la cantera y el trabajo en equipo.