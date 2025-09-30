El Lucentum propone al Ayuntamiento de Alicante construir dos pabellones

El Lucentum Alicante está decidido a adueñarse de su futuro, a no depender de vaivenes financieros ni de resultados deportivos (en exclusiva), a crear una base sólida sobre la que construir y desarrollar el baloncesto en la capital. Por eso ha elaborado un plan de crecimiento que requiere de la implicación pública y privada que lleva más de un año madurando y que ahora por fin ve la luz.

La Fundación le ha presentado al alcalde de la ciudad, Luis Barcala, y a su equipo de gobierno, un proyecto destinado a satisfacer necesidades estructurales, formativas y económicas beneficiosas para el municipio y para la entidad lucentina. En él se propone, como aporte principal, la construcción de unas instalaciones especializadas en el deporte de la canasta.

Este centro de rendimiento deportivo, atendiendo al plan presentado, se ubicaría de "manera estratégica" entre la Gran Vía de Alicante y la Vía Parque, al lado del Centro Comercial que ya existe en esa zona, y está proyectado sobre tres parcelas de titularidad municipal que ya cuentan con la catalogación urbanística correspondiente para acoger edificaciones de uso deportivo y que están situadas en la calle Polo de Alicante.

El nuevo complejo, destinado íntegramente a la formación y al entrenamiento, no a la competición profesional, está calculado sobre una superficie de 13.000 metros cuadrados y consta de un pabellón cubierto con capacidad para varias canchas de baloncesto y tres de minibasket, además de pistas exteriores con numerosas canastas para prácticas simultáneas, y también algunas específicas de la modalidad olímpica "tres por tres".

La propuest de la Fundación al Consistorio, que recibió el espaldarazo definitivo tras la reunión mantenida el pasado mes de febrero entre la máxima autoridad municipal y elpresidente de la fundación, recoge también la construcción de "un edificio moderno y funcional" que centralice el alojamiento y la formación de los deportistas.

Pensando a largo plazo

El Lucentum, que se ha ocupado en el último año de reunir a los inversores que deben sufragar el coste de estas obras sobre suelo público, y entre los que se incluye la familia mexicana que ahora controla su primer equipo (HLA Alicante), considera que pone a disposición de la ciudad "unas instalaciones únicas y diferenciales, que descongestionarán y completarán las existentes, dotando de horas extra para la práctica del baloncesto y para la realización de actividades sociales", aseguran.

La entidad alicantina ha confirmado que las negociaciones para asumir los costes estan muy avanzadas y que, de llevarse a buen término, "supondrá un salto cualitativo para el club, asegurando su futuro, su crecimiento y sostenibilidad a medio y largo plazo".

El presidente, responsable a su vez de desarrollo de la propuesta, Daniel Adriasola, considera que se trata de un "proyecto en el que llevamos muchos meses trabajando y que será muy beneficioso para nuestra ciudad”, esgrime. "La Fundación Lucentum podrá disponer de un activo que nos dará un mejor posicionamiento económico, deportivo y social que ayuda a fortalecer la viabilidad del club", indica el dirigente al tiempo que explica que las nuevas instalaciones están pensadas "para la formación completa de los deportistas", reiternando que no solapan las ya existentes en Alicante, sino que las "complementan". Adriasola es tajante en la necesidad de que el proyecto tenga luz verde porque, a su juiciol, "es un antes y un después para el Lucentum".

Tener casa propia... y apostar por el CT

La Fundación ha promovido durante las últimas temporadas el desarrollo de su Lucentum Basket Academy, con 13 equipos masculinos y nueve femeninos, y su Lucentum Basketball HUB, un proyecto con proyección internacional que une a clubes, academias y federaciones de todo el mundo, en el que ya participan 36 entidades, de 33 países diferentes, y de los cinco continentes, con estancias de formación, de pretemporada, clínics y eventos. También, según subraya la entidad, "ha evidenciado su apuesta por el deporte inclusivo, con el desarrollo de su equipo de Diversas Capacidades".

Disponer de estas instalaciones permitiría al Lucentum Alicante coger las riendas de su futuro, poder implementar una idea de club funcional que no esté sujeta a los resultados de uno solo de sus proyectos, sino que le permita hacer crecer varios a la vez de manera independiente para garantizarse la supervivencia. En ningún caso valdría para trasladar los encuentros de competición profesional del HLA Alicante al nuevo recinto. El Pedro Ferrándiz continuaría siendo el pabellón del primer equipo. Para el viejo Centro de Tecnificación los nuevos dueños del bloque que entrena Rubén Perelló también tienen ideas de mejora que exigen la colaboración del Ayuntamiento, propietario del recinto.

El Lucentum Alicante sigue completando pasos para obtener la plena autonomía. Primero deshizo su poco productiva sinergia con el Grupo Intercty SAD, que le obligó a transitar un proceloso viaje que acabó bien para la Fundación, después encontró músculo financiero al otro lado del oceáno y ahora está decidida a poner en marcha este ambicioso proyecto que para sus responsables cuenta con una "ubicación estratégica y que dará una proyección internacional a la ciudad".

Fases del proceso

Una vez cuente con el visto bueno municipal, algo para lo que reina el optimsmo entre quienes sostienen esta idea, el Ayuntamiento deberá licitar las obras y abrir al proceso a todos lo que pudieran estar interesados en llevar a cabo las obras. El Lucentum, como autor del proyecto, dispondría de alguna ventaja, pero no la garantía de su ejecución en exclusiva. A partir de ahí, el Consistorio seleccionaría la que considere la mejor oferta y se decretaría el comienzo de la edificación. Es decir, que si todo transcurre según los plazos legales previstos, en dos o tres años podría empezar a funcionar este centro de rendimiento deportivo dedicado al baloncesto siguiendo el modelo que existe en otras grandes plazas nacionales de basket como Valencia o Vitoria, por citar a dos referencias de éxito en la implementación de este modalidad de desarrollo de club desde la base.