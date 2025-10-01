El alicantino Iván Cano gana el oro mundial en salto de longitud paralímpico

El atleta alicantino Iván Cano se alza con el oro en salto de longitud en el Mundial de Atletismo Paralímpico, que se celebra estos días en Nueva Delhi (India). En su quinto intento, Cano completó un extraordinario salto de 7,11 metros que le valió para situarse en lo más alto del podio mundial en la categoría T13, la que se reserva a deportistas con discapacidad visual

Con este resultado, Cano ha superado a sus 30 años su propia marca personal de 7,04 metros con los que obtuvo en Tokio 2021 la plata paralímpica. De hecho, batió su marca dos veces en esta serie, pues en su sexto y último intento alcanzó la longitud de 7,05 metros. Victoria contundente en un podio en el que le acompañaron el japonés Ryota Fukunaga, que en la segunda ronda firmó 7,04 metros, y al noruego Vegard Dragsund Sverd, que saltó 6,88 metros.

Campeón del mundo

Además, el alicantino alcanza por primera vez el campeonato del mundo después de una carrera excelsa en la que se ha llevado la medalla de plata en Doha 2015 y Kobe 2024 y la bronce en Dubái 2019.

Iván Cano forjó su carrera sobre las pistas del estadio de atletismo Joaquín Villar de Alicante. De esfuerzo en esfuerzo y de salto en salto, en Nueva Delhi ha conquistado finalmente el primer lugar mundial. Desde su nacimiento padece de albinismo oculocutáneo, lo que afecta su capacidad visual.

Esta es la quinta medalla y la segunda de oro para España en el Mundial de atletismo paralímpico. La otra la ganó este martes el velocista David Pineda en los 400 metros T20.