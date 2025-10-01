La Nucia acoge el Nacional de Atletismo sub-16 e Inclusivo

El futuro del atletismo español competirá este fin de semana en el Estadi Olímpic Camilo Cano de La Nucía, en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas sub 16 e Inclusivo, CESA (Campeonato de España en Edad Escolar). Más de 700 atletas participarán en este nacional que se desarrollará el sábado 4 y domingo 5 de octubre, con un total de 21 pruebas atléticas En el certamen deportivo participarán atletas con movilidad reducidas en las mismas pruebas. La entrada para el público es libre y gratuita.

Disciplinas

La competición comenzará el sábado con la prueba de lanzamiento de martillo, salto de longitud, 3 km marcha, salto con pértiga, 110 metros vallas, los 100 metros lisos, 300 metros, el 300 vallas, lanzamiento de disco, triple salto, salto con pértiga (fem.), salto de altura, 110 metros vallas finales, 1.500 obstáculos, 100 m. finales y 3.000 m. lisos.

El domingo serán las pruebas de lanzamiento de jabalina, peso, salto de altura, 600 m. liso, 1.000, 4x100 (h), lanzamiento de peso final, 4x100 (m), 4x300 (h y m) y 4x100 mixto. A las 14 horas finalizará el nacional

La Comunidad Valenciana participará con 54 atletas, 5 de ellos atletas inclusivos. Asimismo, participarán las 17 selecciones autonómicas en esta competición.