El Orihuela se mete en la Copa y jugará con un rival de Primera

El Orihuela se clasificó para la próxima edición de la Copa del Rey tras eliminar al CD Minera en los cuartos de final de la Copa Federación en una eliminatoria disputada a partido único en feudo murciano. El conjunto alicantino, que había eliminado en anteriores rondas al Intercity (1-6) y Ceuta 6 de Junio (2-5), hizo lo propio ante un Minera al que superó en los penaltis (2-3) tras el 0-0 en los 120 minutos de juego. El meta alicantino Iván Buigues, exjugador del Hércules y Logroñés, entre otros, fue el gran protagonista en esta eliminatoria al mantener su portería a cero durante el partido, prórroga incluida, detener dos lanzamientos y marcar el que lanzó.

En los primeros cuarenta y cinco minutos el choque estuvo transitando en una igualdad y respeto que dejó pocas ocasiones de peligro a la hora de buscar área. El Orihuela permutó a los cinco minutos cuando caía lesionado Juanma tras una entrada rival, dando entrada a Nacho Vila. Pasados los diez minutos, Angel de cabeza probaba fortuna si bien el remate de cabeza de este salía desviado de la portería de Alex Lázaro. Casi hubo que esperar a la media hora para que los de casa tuvieran su primera ocasión, esta en un cuero de Omar al área bien resuelto por Buigues. Nadie perdía atrás la compostura y más allá de un nuevo acercamiento escorpión a disparo de Gonzalo que el guardameta murciano hizo suyo, la primera mitad sucumbió sin pena ni gloria.

Expulsión

En la segunda mitad el encuentro quiso darle un plus al Orihuela cuando los locales a los diez minutos quedaban en inferioridad tras la expulsión a Javi Vera. Con uno más sobre el Ángel Celdrán, apretó el Orihuela y convirtió a Alex Lázaro en el héroe de la eliminatoria tras intervenir este a un disparo de Monterde primero y un segundo tras una acción ofensiva del Orihuela que el meta local esta vez desbarataba a Ángel. Llegó a disponer de una tercera clara el Orihuela en pies de Solano, cazando este un remate que entre la mano del meta local y el poste evitaban un gol que acabaría mandado la eliminatoria a la prórroga.

Ficha técnica DEPORTIVA MINERA: Alex Lázaro, Mirapeix, Sebas Holgado, Kike Carrasco (Damian Petcoff, 92’), Paco Torres, Manu Galan (Alex Macias, 57’), Javi Vera, Kamal (Alvaro Salinas, 50’), Roberto Alarcón (Jose Ayala, 110’), Ruben Mesa y Omar Perdomo. ORIHUELA: Iván Buigues, Víctor Algisi, Alex Salto, Marc Sirera, Gonzalo, Fran Rivera, Monterde (Bensaad, 102’), Angel Sánchez (Pipa, 119’), Juanma (Nacho Vila, 5’), Ruben Solano y Javi Solsona (Lara, 85’). PENALTIS: 2-3 ÁRBITRO: Jaime Muñoz (comité madrileño). TA por los locales a Galan, Roberto Alarcón, Alex Macias y Diego Mirapeix y por los visitantes a Gonzalo, Algisi y Marc Sirera. Expulsó por los locales a Javi Vera, 55’ y por los visitantes a Lara ESTADIO: Ángel Celdrán

Media hora por delante y un hombre menos en los murcianos que enseguida equilibró la expulsión de Lara en los alicantinos, por lo que el duelo quedó en diez contra diez y de nuevo más dudas que ideas ofensivas. El partido transitó hacia los penaltis en los que Buigues fue determinante al detener dos lanzamientos locales.

De esta forma, el Orihuela que entrena José Francisco Grao «Pato» jugará por tercer año consecutivo la Copa del Rey ante un rival de la máxima categoría del fútbol español. En los dos años anteriores, el equipo escorpión se enfrentó en Los Arcos al Girona, entonces líder de LaLiga, y al Getafe del alicantino José Bordalás, cayendo con este último en los lanzamientos de penaltis.