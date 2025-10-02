Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rugby

El Akra Bárbara arranca la Liga con victoria

El equipo alicantino derrota al C.R. San Roque y recibe este sábado en Alicante al UPV

El Akra debutó con victoria

El Akra debutó con victoria / INFORMACION

Kike Calabuig

Kike Calabuig

El equipo sénior masculino del Akra Bárbara R.C. ha comenzado la temporada 2025/2026 de la 1ª Territorial Masculina con un importante triunfo como visitante (17-29) ante el C.R. San Roque Raminatrans. El encuentro se disputó en el Campo de Rugby El Río de València. El rival, que descendía de ligas nacionales, imponía un test de alto nivel. El entrenador del Akra Bárbara R.C., Manuel Cano Arjona, valoró el partido como un inicio de temporada positivo, aunque lleno de incertidumbre. "El primer partido se presuponía como fue, un partido bastante duro, con incertidumbres porque era un rival que descendía del año anterior de ligas nacionales, por lo que se le presuponía un nivel alto", comentó Cano.

  • A pesar de tener el equipo en un "proceso de transformación" y con "muchos puestos importantes" todavía en fase de ajuste, el conjunto alicantino logró imponer su juego. Cano Arjona destacó el dominio en las fases de contacto: "Éramos bastante dominantes en las fases estáticas y después conforme fueron pasando los minutos, fuimos imponiendo nuestro juego y se fue decantando el marcador". Los ensayos decisivos para el Akra Bárbara R.C. fueron logrados por: Villena Settar, Victor Basim (Dorsal 2), en el minuto 27; Maldonado Velásquez, Yeimy Alejandro (Dorsal 6), quien anotó un hat-trick en los minutos 63, 75, y 80; Pignède, Yanis llyės (Dorsal 19), en el minuto 69.

Las transformaciones fueron anotadas por Di Prima Puche, Francesco (Dorsal 22) en los minutos 64 y 75. El único punto de frustración para el equipo fue no haber logrado el bonus ofensivo. "Los errores propios impidieron llevarnos el bono ofensivo, que hubiera sido una manera espectacular de empezar, pero no lo conseguimos. Nos toca salir peleando para mantenernos en los puestos altos de la clasificación", concluyó Cano.

Próximo encuentro en casa

El Akra Bárbara R.C. disputará su primer partido como local de la temporada este sábado a las 17:00 horas en el Polideportivo Juan Antonio Samaranch en Alicante. El rival será el UPV (Universidad Politécnica de València). El equipo espera contar con el apoyo de su afición para asegurar la segunda victoria de la temporada.

