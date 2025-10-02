El Horneo Eón pretende aprovechar las dudas del Logroño

El Horneo Eón Alicante visita este viernes (19:00 horas) al Logroño La Rioja con la intención de sacar partido de las dudas en el inicio de Liga del conjunto riojano, que ha sufrido dos derrotas en las tres jornadas disputadas. El equipo alicantino, recién ascendido a la categoría, es consciente del potencial de su rival, con el que actualmente está empatado a dos puntos en la tabla, pero confía en dar continuidad como visitante a la buena imagen mostrada en Guadalajara, donde logró su primer y único triunfo del curso.

Uno de los objetivos del conjunto alicantino es lograr una regularidad en su juego, ya que en los dos partidos perdidos, ante Barça y Bathco Torrelavega, rivales muy exigentes, alternó fases de gran nivel con otras en las que concedió demasiadas facilidades. Puntuar en la siempre complicada pista riojana supondría un importante impulso anímico para el Horneo ante el exigente calendario que se avecina, ya que la próxima jornada volverá a competir como visitante en Cuenca. Fernando Latorre cuenta con toda la plantilla para este exigente encuentro en una pista que tradicionalmente se le ha atragantado como entrenador. Las opciones de éxito del Horneo EÓN pasarán por la portería, cuyo rendimiento hasta el momento está siendo irregular, y el talento ofensivo del central Ander Torriko, líder del equipo en la pista.

Latorre

Para Latorre se trata de un partido “muy complicado ante un grandísimo equipo”. “Es uno de los históricos que siempre está en la parte alta. Así que, va a ser muy difícil”.

Para poder hacerles daño, el técnico confiesa que están “intentando preparar bien el partido y seguir creciendo, aprender de los errores”. “Ya vimos lo que es enfrentarse a un quipo de la parte alta de ASOBAL, que es muy serio y necesitamos estar nosotros en un nivel muy, muy alto para poder competir contra esos equipos”.

“Estamos mentalizados, trabajando para estar en ese nivel alto y desde ahí intentar que Logroño no esté cómodo en el partido y ver si podemos tener opciones porque todas las salidas son muy complicadas, pero estamos en la obligación de ir a por el partido y trabajarlo. Y nosotros, estar mejor de lo que estuvimos contra Torrelavega”.

Sobre el rival de este viernes, Latorre lo describe como “un equipo que tiene un juego ofensivo muy rápido y muy directo, siempre fuerte, con lanzamiento exterior, buenos pivotes. Ofensivamente, también son muy peligrosos. Están aún ajustando y encontrando la defensa que mayor rendimiento le puede dar, pero tienen una gran portería”.

Por ello, espera un Logroño “mentalizado que no puede dejar escapar los puntos en casa. Así que, va a ser un equipo muy difícil de batir. Todos los partidos que ha jugado se ha visto que ha estado siempre en partido y con opciones de ganarlos”. Para el técnico alicantino, la clave pasa porque el equipo “primero haga un buen partido, ser sólidos en defensa y en portería, que no se tengan pérdidas de balón”. “Si lo conseguimos, estaremos en opciones de competirles el partido porque sabemos que ellos van a estar muy metidos, sabemos el juego que nos van a hacer. Nosotros necesitamos estar bien nosotros. Esa es la clave”, explica Latorre.

En cuanto a su equipo, asegura que “llega bien, todos están bien y no hay lesiones”. “Ha sido una semana algo más corta de lo normal al jugar domingo y viernes y viajando lejos. La preparación ha sido más corta pero el equipo está bien y creo que somos conscientes de que el otro día, más allá del gran partido que hizo Torrelavega, nosotros no estuvimos bien. Y lo primero que hemos hecho ha sido analizarnos nosotros para que estemos mejor y desde ahí entrar en detalles según el rival”.