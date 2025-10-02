José Luis Campos, arquitecto de los pabellones que proyecta el Lucentum: «La declaración de intenciones es muy sólida»

El proyecto de "Ciudad del Baloncesto" que ha presentado la Fundación Lucentum es obra de CrystalZoo Arquitectura, un estudio alicantino destacado entre los mejores de España por plataformas y publicaciones especializadas en la profesión. Su CEO, José Luis Campos, estaba entre las butacas de la sala donde se dieron a conocer los tres edificios que, ciertamente a contrarreloj, ha planteado su estudio.

Aunque, como el propio Daniel Adriasola explicó, los arquitectos tuvieron apenas una semana para avanzar con el trabajo antes de la presentación en sociedad, Campos señala que "sí que hay un anteproyecto detrás" de las imágenes que se han enseñado a los medios y aunque el diseño todavía tiene flecos abiertos, considera que "la declaración de intenciones es muy sólida".

Recreación de la residencia para 180 deportistas, que se ubicará en una parcela de la calle Polop a 300 metros de los pabellones. / CrystalZoo Arquitectura

Por ejemplo, asegura que ya están definidos todos los planos de planta de los tres volúmenes que conforman el complejo. Falta, eso sí, que el Ayuntamiento de Alicante delimite en el pliego de condiciones todos los detalles que deberá satisfacer el complejo ganador. Sin embargo, Campos deja claro que el proyecto ya cubre por completo los requerimientos urbanísticos de edificabilidad y altura. Adriasola, por su parte, ha destacado que aunque pueda haber algún cambio, el anteproyecto presentado esta semana "es lo más cercano de lo que queremos que sea" la "Ciudad del Baloncesto".

El modelo de La Nucia

CrystalZoo es un estudio que, entre otros proyectos, se ha especializado en la creación de infraestructura deportiva, con varias obras ya ejecutadas y por construir en la provincia. Uno de los más reseñables es el trabajo que han hecho en La Nucia, donde fueron los diseñadores de la ampliación del polideportivo municipal (2011) y del Estadio Olímpico Camilo Cano (2019), así como el Pabellón Muixara (2021) o el Edifici de l'Esports (2024). Justamente, el modelo de La Nucia para atraer deportistas nacionales e internacionales fue citado por Adriasola como ejemplo para lo que plantea el Lucentum con su complejo deportivo.

Además, en Villena han sido los encargados de proyectar el Velódromo Luis Navarro Amorós y en Alicante han ganado el concurso para la renovación del Pabellón de Babel. Por tanto, queda claro que gozan de experiencia en este rubro. Justamente por ello es que Campos considera que el Lucentum y los inversores detrás de la "Ciudad del Baloncesto" les llamaron: "Sabemos de qué van las cosas por nuestra experiencia". Ha asegurado que en su estudio conocen perfectamente qué hay que tener en cuenta a la hora de proyectar estos edificios de uso deportivo, y además de la parte puramente arquitectónica, lo aprendido en el pasado también importa a la hora de presentarse a los concursos de la mejor manera.

Ha asegurado que para la próxima semana el anteproyecto estará más avanzado y la afición del Lucentum contará eventualmente con más imágenes y detalles de la residencia deportiva de 90 habitaciones y de los dos nuevos pabellones de baloncesto y minibasket.