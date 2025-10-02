El Servigroup Benidorm inicia su andadura en la Superliga 2 Femenina visitando al Algar Surmenor

El Servigroup Benidorm femenino afronta este sábado (19:00 horas) el debut oficial en la Superliga 2 Femenina 2025/26, visitando el Palacio de Deportes de Cartagena (Pista Auxiliar) para medirse al siempre exigente Algar Surmenor.

El conjunto que dirige Noelia Santacreu llega al inicio liguero con la plantilla al completo tras una intensa pretemporada en la que las jugadoras han trabajado duro para llegar en el mejor estado posible a este arranque de competición. La ilusión y las ganas de comenzar sumando un buen resultado marcan la previa de un duelo que, históricamente, ha ofrecido enfrentamientos muy competidos entre ambos equipos.

La entrenadora del Servigroup Benidorm, Noelia Santacreu, ha destacado la importancia de empezar con buen pie: “Este sábado nos desplazamos a Cartagena en nuestro primer partido contra Algar, en el que se prevé un encuentro muy intenso, como siempre ha sido en estas últimas temporadas y que se deciden por pocos detalles. Tenemos delante un rival muy duro, pero afrontamos el partido con mucha positividad y con la plantilla recuperada al 100%. Creemos que podemos hacer un buen papel”, subrayó.

Además, este partido supondrá el estreno oficial de las nuevas incorporaciones para esta temporada: Marta Ruano, Paula Morón, Marina Gregorio y Luiza Miranda, que vestirán por primera vez la camiseta del Servigroup Benidorm en competición liguera, así como el regreso de Sofía Gasé tras su grave lesión.

Con todos los efectivos disponibles, el equipo viajará a Cartagena decidido a pelear cada punto y demostrar el trabajo realizado durante la preparación, con la ambición de iniciar una temporada ilusionante en la que el objetivo es consolidarse en la categoría y brindar alegrías a la afición benidormense.