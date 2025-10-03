Fórmula 1
Alonso y Sainz, resultados de los entrenamientos libres del GP de Singapur
Fernando ha terminado el viernes a poco más de 1 décima y media del líder Piastri, que ha sido el más rápido en Marina Bay, por delante de Hadjar, Verstappen y el asturiano
Aunque solo es viernes y todo puede cambiar en las próximas sesiones, Fernando Alonso tiene motivos para estar satisfecho al término de los dos primeros ensayos libres del Gran Premio de Singapur. El asturiano ha liderado la tanda matinal con su Aston Martin y se ha mantenido con los más rápidos en la segunda, dominada por el líder del Mundial Oscar Piastri al volante del McLaren,
Fernando ha cerrado el día en cuarta posición, a poco más de décima y media del piloto australiano, precedido también por Isack Hadjar, segundo y Max Verstappen, en el top 3 para empezar en Marina Bay después de encadenar dos victorias consecutivas en Monza y Bakú y volver a meterse de lleno en la pelea por el título con los favoritos, Piastri y Norris.
El británico, que solo pudo ser séptimo en Bakú y no aprovechó el abandono por accidente de su compañero para restarle demasiados puntos, llega a Singapur a 25 de Piastri y hoy también ha sufrido más de lo esperado, concluyendo quinto, a casi medio segundo.
[Consulta la clasificación del Mundial de Fórmula 1]
Carlos Sainz, que en Azerbaiyán se quitó un peso de encima rompiendo su peor racha en F1 y logrando su primer podio (3º) con Williams, ya avisó que el circuito urbano de Marina Bay no es el más idóneo para las características del FW47, ha arrancado en octavo lugar en la tabla de tiempos.
En la segunda sesión, más representativa que la de la mañana, los McLaren se han mostrado fuertes, Hamilton se ha dejado ver con el Ferrari y Alonso ha ilusionado con su buen ritmo. George Russell ha protagonizado primer susto del gran premio al irse largo en una de las frenadas, impactado contra las barreras y dañando el alerón de su Mercedes, provocando la primera bandera roja del fin de semana.
Un accidente de Liam Lawson, tras haber desllantado en la chicane de entrada a las dos últimas curvas, ha dado pie a una nueva interrupción, arruinando una vuelta rápida de Alonso que posiblemente le hubiera dejado en primera posición.
[Consulta el calendario de la temporada de F1]
GP de Singapur. Libres 2:
1. Oscar Piastri (McLaren) 1'30"714
2. Isack Hadjar (Visa RB) a 0"132
3. Max Verstappen (Red Bull) a 0"143
4. Fernando Alonso (Aston Martin) a 0"163
5. Lando Norris (McLaren) a 0"483
6. Lance Stroll (Aston Martin) a 0"508
7. Esteban Ocon (Haas) a 0"584
8. Carlos Sainz (Williams) a 0"585
9. Charles Leclerc (Ferrari) a 0"752
10. Lewis Hamilton (Ferrari) a 0"777
11. Yuki Tsunoda (Red Bull) a 0"994
12. Oliver Bearman (Haas) a 0"997
13. Alexander Albon (Williams) a 1"346
14. Nico Hülkengerg (Sauber) a 1"355
15. Gabriel Bortoleto (Sauber) a 1"605
16. Pierre Gasly (Alpine) a 1"744
17. Liam Lawson (Visa RB) a 1"931
18. Kimi Antonelli (Mercedes) a 2"005
19. Franco Colapinto (Alpine) a 2"425
20. George Russell (Mercedes) a 2"517
