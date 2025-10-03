El Horneo Eón cae en Logroño ante un muro llamado Xoan Ledo (33-29)

El Horneo Eón pasó una noche de impotencia en el Palacio de los Deportes de La Rioja, donde cayó por un marcador 33-29 ante un Ciudad de Logroño que consiguió mantenerse con ventaja durante la mayor parte del partido, en parte gracias a la providencial actuación de su portero Xoan Ledo y sus 12 paradas.

El conjunto de Fernando Latorre había empezado bien, eso sí, gracias a que consiguió ralentizar el choque e impedir que el equipo local estuviera suelto en el principio de partido. El Eón perdió la delantera en un marcador igualado hacia el minuto 12 y desde ese momento más nunca la recuperó.

Apenas el Logroño pudo correr consiguió causar problemas al Eón, que por otra parte veía morir varios de sus ataques en las intervenciones del portero rival. Fue Xoan Ledo con sus paradas (6 solo en el primer tiempo) el que evitó que los alicantinos pudieran seguirle el ritmo en el marcador al conjunto local.

Superioridad local

Luego, fueron los jugadores de campo del Logroño los que dieron un paso adelante y empezaron a correr. El Eón no lo comprendió o simplemente no supo adaptarse a la nueva velocidad de juego y por eso el choque transcurrió durante más de un cuarto de hora entre un equipo que salía en velocidad en cuanto recuperaba el balón y otro que se perdía en pases y más pases, casi hasta el pasivo en cada jugada.

La táctica le salió mejor al Logroño, que una vez superado el frío inicio comenzó a dominar el marcador y a tomar ventajas de hasta cuatro goles, que fueron tres al descanso (17-14) debido a que su propia velocidad le llevó a cometer algunos errores. Cabe mencionar también la cantidad de penales cometidos sobre el Eón, transformados en su mayor parte por un Ander Torriko que convirtió seis goles por esta vía. Junto a Javi Rodríguez, Torriko fue de lo más destacado del equipo alicantino.

Fernando Latorre da indicaciones a los suyos durante un tiempo muerto. / Alberto Salazar

Pero el Logroño ya había comprendido que solo tenía que jugar a su propio ritmo, incluso aunque fallase algunos ataques, y por eso regresó al campo más agresivo y con ganas de correr, lo que le llevó a aumentar la ventaja hasta doblarla (26-20) en poco más de un cuarto de hora. En frente, tenían un Eón que no hallaba la forma de acortar la distancia y volver a meterse en el duelo por la victoria.

Triple parada

La impotencia en el campo se multiplicaba, al igual que durante la primera parte, cuando los balones eran bloqueados por Xoan Ledo, que finalmente concretó 12 paradas. Entre ellas la que probablemente sea la mejor de la jornada, y entre las mejores de la liga, ya que realizó tres rechaces consecutivos en la misma jugada ante lanzamientos de los desesperados jugadores del conjunto alicantino en el minuto 55 de partido.

Solo entonces, con todo resuelto, el equipo riojano bajó las revoluciones y atacó más en estático, lo que le hizo perder algo de ventaja, aunque mantuvo la suficiente para estar tranquilo. Con ello, la diferencia que en algún momento llegó a ser de 7 goles acabó siendo de solo 4, con gol sobre la campana del Logroño, que se queda con los dos puntos.