Estos son los 26 hombres que convoca Luis de la Fuente para el España-Georgia en Elche

La ausencia del capitán Álvaro Morata es la gran novedad en la convocatoria del seleccionador Luis de la Fuente para enfrentarse a Georgia y Bulgaria, en la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026, junto a los regresos de Marcos Llorente, Pablo Barrios, Álex Baena y Samu Aghehowa.

De la Fuente prescinde de Morata, mientras que Fabián Ruiz no regresa, tras caerse de la última convocatoria por un problema físico. Dos futbolistas importantes desde la llegada al cargo del seleccionador que sí mantiene en la convocatoria a Lamine Yamal, quien podrá pisar el césped del Martínez Valero en el primero de los dos enfrentamientos de este parón de selecciones, contra Georgia el próximo sábado 11 de octubre.

Lamine Yamal se mantiene

Tras disputar dos partidos con el Barcelona, una vez recuperado de la lesión que sufrió en la última ventana de partidos con la selección española, la joven estrella de 18 años no recibe descanso y estará en Elche y Valladolid en los partidos de clasificación al Mundial.

Con las bajas por lesión respecto a la última convocatoria de Dani Carvajal, Gavi, Fermín López y Nico Williams, De la Fuente no convoca a ningún jugador sin experiencia con la absoluta y recupera a jugadores que ya fueron internacionales. Para el lateral derecho cita a Marcos Llorente, en el centro del campo vuelve a contar con Pablo Barrios y regresa tras lesión Álex Baena, así como Samu en la delantera.

También vuelve a la selección española tras ser citado y no disputar por molestias los dos primeros partidos de clasificación, con pleno de triunfos español, Yeremy Pino. De la Fuente sostiene la presencia de Jorge de Frutos, el jugador que fue llamado en su lugar hace un mes.

También contra Bulgaria en Valladolid

Tres días después del partido en Elche, la selección española recibirá a Bulgaria en el Nuevo Zorrilla de Valladolid, el martes 14. Ambos encuentros se disputarás a las 20:45 horas.

La lista de España para la tercera y cuarta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026 la integran:

Porteros: Unai Simón, Alex Remiro, David Raya

Defensas: Cucurella, Pedro Porro, Huijsen, Vivian, Cubarsí, Grimaldo, Marcos Llorente y Le Normand

Centrocampistas: Pedri, Rodri, Merino, Dani Olmo, Baena, Barrios, Aleix Garcia y Zubimendi

Delanteros: Ferran Torres, De Frutos, Jesús Rodríguez, Samu, Yéremi Pino, Lamine Yamal y Oyarzabal.