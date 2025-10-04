Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Atticgo Elche visita al Dunajska Streda sin confianzas

Las franjiverdes defienden 10 goles de ventaja en Eslovaquia

Figueiredo, máxima goleadora del Atticgo en la ida, saluda a sus compañeras

Figueiredo, máxima goleadora del Atticgo en la ida, saluda a sus compañeras / CBM Elche

El Atticgo Elche afronta este domingo (19:00 horas) el partido de vuelta de la segunda ronda de la EHF European Cup en la pista del Dunajska Streda de Eslovaquia con optimismo pero sin confianzas, a pesar de los 10 goles de margen que logró en el encuentro de ida, disputado la pasada semana.

La eliminatoria entre estos dos equipos, acostumbrados a llegar lejos en la competición, se intuía mucho más equilibrada, si bien para el entrenador del Atticgo Elche, Joaquín Rocamora, el resultado tuvo más que ver con un "extraordinario" rendimiento de su equipo que con un mal partido del rival.

Rocamora advirtió durante la semana que será clave afrontar el encuentro sin mirar el marcador y, sobre todo, impedir que el equipo eslovaco pueda tener la más mínima opción de soñar con la remontada.

El técnico espera un rival "duro, agresivo y que va a intentar correr mucho para disponer de más posesiones", si bien precisó que su equipo está preparado y mentalizado para contrarrestar los ajustes tácticos del rival.

Tiempo muerto del Atticgo Elche durante un partido

El equipo ilicitano, campeón de este torneo hace dos años, recupera a Paola Bernabé, clave para Rocamora, que la definió como una "líder natural" y capaz de sumar "en todos los aspectos del juego".

