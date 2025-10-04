Balonmano
El Atticgo Elche visita al Dunajska Streda sin confianzas
Las franjiverdes defienden 10 goles de ventaja en Eslovaquia
El Atticgo Elche afronta este domingo (19:00 horas) el partido de vuelta de la segunda ronda de la EHF European Cup en la pista del Dunajska Streda de Eslovaquia con optimismo pero sin confianzas, a pesar de los 10 goles de margen que logró en el encuentro de ida, disputado la pasada semana.
La eliminatoria entre estos dos equipos, acostumbrados a llegar lejos en la competición, se intuía mucho más equilibrada, si bien para el entrenador del Atticgo Elche, Joaquín Rocamora, el resultado tuvo más que ver con un "extraordinario" rendimiento de su equipo que con un mal partido del rival.
Rocamora advirtió durante la semana que será clave afrontar el encuentro sin mirar el marcador y, sobre todo, impedir que el equipo eslovaco pueda tener la más mínima opción de soñar con la remontada.
El técnico espera un rival "duro, agresivo y que va a intentar correr mucho para disponer de más posesiones", si bien precisó que su equipo está preparado y mentalizado para contrarrestar los ajustes tácticos del rival.
El equipo ilicitano, campeón de este torneo hace dos años, recupera a Paola Bernabé, clave para Rocamora, que la definió como una "líder natural" y capaz de sumar "en todos los aspectos del juego".
Suscríbete para seguir leyendo
- Mapa | Estos son los pueblos más pobres de Alicante (y de la Comunidad Valenciana)
- Muere el actor Javier Manrique a los 56 años
- Nueve municipios de Alicante se llevan más de la mitad de los millonarios fondos europeos destinados a la Comunidad Valenciana
- La suerte toca Alicante: el primer premio de la Lotería Nacional cae en la ciudad
- Aviso para los padres: los niños de Alicante no tienen clase estos dos días de la semana que viene
- Las fiestas patronales de Pilar de la Horadada se quedan sin feria
- La huelga del transporte obliga a cambiar mañana los horarios de estos autobuses en Alicante
- Los gallos de Torrevieja ya tienen quien los capture