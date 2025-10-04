El benidormense Héctor Álvarez, bronce europeo sub-23 en ciclismo en ruta

El ciclista benidormense Héctor Álvarez ha puesto un broche, de bronce en su caso, a dos semanas intensas de esfuerzos, en las que ha encadenado las pruebas del Mundial de Ruanda y del Europeo de Francia, en su categoría sub-23.

Álvarez ha sido tercero en la prueba en ruta, disputada este sábado sobre un recorrido de 121,1 kilómetros, con salida y meta en la localidad gala de Guilherand-Granges. El alicantino ha sido el más rápido al esprint en un grupo de siete corredores que se han jugado la última presea, al terminar a 46 segundos del vencedor, el belga Jarno Widar, nuevo campeón de Europa sub-23. La plata ha sido para el francés Maxime Decomble, a 14 segundos del ganador.

Todo top-10

El benidormense ha sido más rápido que el italiano Simone Gualdi o holandés Senna Remijn, tras no poder aguantar el ritmo de los dos mejores de la prueba europea, sacando la potencia adquirida en sus entrenamientos en pista. Álvarez finiquita de este modo su participación en los grandes campeonatos de estos últimos días: fue 7º en el Europeo contrarreloj, 4º en el Mundial en ruta y 9º en la crono mundialista. Todo ello en categoría sub-23. Con los mayores participó en Ruanda en la crono por relevos mixtos, en la que fue 6º.

"Ha sido una carrera dura. Sabía que era rápido, he jugado mi carta a falta de 300 metros, me ha saltado el cambio y casi me caigo. Ha sido un poco de infarto, pero estoy muy contento" Héctor Álvarez — Medalla de bronce europea sub-23

Álvarez, que forma parte de la estructura del equipo Lidl, con la que en principio seguirá en 2026 en su equipo filial, repite el bronce que consiguió su nuevo compañero de formación, el también alicantino Juan Ayuso, tercero en el Europeo sub-23 de 2021 y principal baza este domingo de la delegación española para ganar en Francia en la categoría élite masculina.