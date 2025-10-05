El Alcoyano maquilla una jornada alicantina gris

Tarde gris para el fútbol alicantino en Segunda RFEF. La jornada arrancó con el Ilicitano midiéndose al Navalcarnero en un encuentro que penalizó la falta de gol del filial. Jugaba el Orihuela en casa y pese a intentarlo en los últimos instantes, no pudo remontar. Por su parte, el Intercity rozó la victoria en varias ocasiones, pero el partido en el Antonio Solana terminó con tablas. El último en comparecer fue el Alcoyano, que trajo consigo la gran noticia de la jornada en clave alicantina.

El Ilicitano, sin gol

Buscaba el Ilicitano entrar en dinámica de resultados positivos y en casa con la visita del Navalcarnero. Abierto encuentro de alternativas en ambas áreas donde el conjunto visitante puso las primeras aproximaciones y el filial de Carlos Cuéllar respondió en varias réplicas que tampoco fueron certeras, siendo las más claras en poder de Piri y Nordin, ambas sin ver el camino del gol.

En la reanudación, pese a que el encuentro seguía siendo de ida y vuelta, los goles no llegaban. Moraga y Richi para los madrileños intentaron de salida romper el empate inicial y el Ilicitano una vez más demostró problemas arriba para ver portería. Un par de arreones locales y un tramo final en el que el Navalcarnero volvió a empujar, condenó el encuentro a un empate inicial que sigue lastrando a los locales.

El Orihuela cae en Los Arcos

Jornada matinal en Los Arcos donde el Orihuela testaba a un sólido filial del Tenerife. Pronto evidenció el equipo chicharrero el buen inicio liguero, ya que al cuarto de hora se adelantaba tras un penalti en área alicantina transformado por Juan Ybarra. Incrementó pronto distancias el filial antes de la media hora, esta vez ejecutando Víctor en área de Buigues un gol que colocaba cuesta arriba el partido para los de Pato. Aunque el Orihuela intentó reaccionar, más allá de un disparo arriba de Pipa no tuvo opciones de recortar distancias.

En la reanudación pronto vio luz el equipo local, de nuevo desde el punto de penalti y ejecutando Solsona un gol que apretaba el partido y metía de lleno a los locales en este. No estuvo factible el empate, ya que el Orihuela sufrió para generar arriba ocasiones, algo de lo que dispuso con más claridad el filial cuando primero Mauro Costa golpeaba a manos de Buigues y un par de aproximaciones más para cerrar un encuentro que finalmente cayó de lado visitante.

El Intercity se deja dos puntos

Apostaba el Intercity por prorrogar la buena dinámica de las últimas jornadas en la visita del Socuéllamos, que llegaba al choque en el Antonio Solana como colista del grupo. De salida el Intercity acometió el 1-0 cuando apenas se habían jugado tres minutos de partido. En área manchega aparecía Toni Arranz superando a Adri López y colocando en ventaja a los hombres de Javi Moreno. Reacción rápida presentó el Socuéllamos quien antes de la media hora igualaba la contienda, anotando Verdú un gol llegando desde atrás y de primeras con el que el encuentro llegaba al descanso igualado.

En la reanudación a los diez minutos el Intercity pudo adelantarse nuevamente cuando Santamaría estrellaba un testarazo en el poste. El ariete local gozó de una nueva oportunidad en un cuero cercano al poste manchego, ocasión clara de nuevo para un Intercity que buscaba mandar al colista a la lona. No volvería el gol a asomar en un Antonio Solana que consumaba el reparto de puntos.

El Alcoyano resiste

Tras la dura derrota ante el filial del Castellón y cuatro puntos de doce, el Alcoyano volvía al Collao con la necesidad de dar su mejor versión. El conjunto alto aragonés avisó primero en una acción por banda izquierda en la que Zárraga respondió bien a Estrecha. Antes de la media hora, cuando la orfandad ofensiva de unos y otros era patente, en un balón en banda de De Pedro, Rubén Català resolvía con un cabezazo que tras tocar en el larguero botaba dentro. Suficiente premio a una primera tediosa mitad donde nadie volvió a poner en jaque área ajena.

En la reanudación el Barbastro fue buscando manera de devolver el equilibrio ante un Alcoyano que jugaba con fuego. Primero de una falta lateral, que cazó de primeras Aarón evitando la defensa el gol y varias acciones en área donde Zárraga una y otra vez despejaba e intervenía. El partido fue un ejercicio de resistencia y contra ataque local. Lo intentó el Barbastro a la desesperada, pero finalmente no pudo puntuar.