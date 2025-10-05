El Atticgo Elche no falla y pasa ronda en la European Cup

El Atticgo Elche logró este domingo la clasificación para la tercera ronda de la EHF European Cup, pese a caer derrotado en su visita al Dunajska Streda (30-24), en Eslovaquia, al hacer valer la renta de 10 goles del partido de ida, disputado la semana pasada en el pabellón Esperanza Lag.

El equipo dirigido por Joaquín Rocamora fue de más a menos en el partido, al igual que ocurriera en la ida, ya que tras ganar con relativa comodidad durante el primer tiempo la eliminatoria se le complicó en el segundo cuando las eslovacas llegaron a dominar por seis goles, diferencia final en el electrónico, aunque lejos del colchón de la decena de tantos que llevaban a Eslovaquia.

En la primera parte, el conjunto ilicitano supo contener la posible salida en tromba de su rival y siempre gobernó el partido con ventajas que oscilaron entre los dos y los cuatro goles para alcanzar el descanso con el marcador de 12-16. El reparto de las dianas estuvo bastante equilibrado, con Paola Bernabé viendo puerta en cinco ocasiones, Jimena Laguna en cuatro y la más productiva en la ida, Carmen Figueiredo, más discreta y errática, con tres tantos en nueve lanzamientos a portería.

El Dunajska Streda reaccionó en el inicio del segundo periodo con un doloroso parcial de 6-1 que le concedió el mando del partido y, sobre todo, le permitió soñar con la posibilidad de acercarse a la remontada. Sin embargo, el Attigo Elche logró contener la primera estampida de su rival, que a diez minutos de la conclusión volvió a ilusionarse con la posibilidad de lograr la épica remontada, aunque el conjunto de Rocamora supo jugar con el tiempo y el marcador para minimizar los daños.