Balonmano
El Atticgo Elche no falla y pasa ronda en la European Cup
Las franjiverdes pierden en Eslovaquia, pero hacen valer la renta de diez goles de la ida
El Atticgo Elche logró este domingo la clasificación para la tercera ronda de la EHF European Cup, pese a caer derrotado en su visita al Dunajska Streda (30-24), en Eslovaquia, al hacer valer la renta de 10 goles del partido de ida, disputado la semana pasada en el pabellón Esperanza Lag.
El equipo dirigido por Joaquín Rocamora fue de más a menos en el partido, al igual que ocurriera en la ida, ya que tras ganar con relativa comodidad durante el primer tiempo la eliminatoria se le complicó en el segundo cuando las eslovacas llegaron a dominar por seis goles, diferencia final en el electrónico, aunque lejos del colchón de la decena de tantos que llevaban a Eslovaquia.
En la primera parte, el conjunto ilicitano supo contener la posible salida en tromba de su rival y siempre gobernó el partido con ventajas que oscilaron entre los dos y los cuatro goles para alcanzar el descanso con el marcador de 12-16. El reparto de las dianas estuvo bastante equilibrado, con Paola Bernabé viendo puerta en cinco ocasiones, Jimena Laguna en cuatro y la más productiva en la ida, Carmen Figueiredo, más discreta y errática, con tres tantos en nueve lanzamientos a portería.
El Dunajska Streda reaccionó en el inicio del segundo periodo con un doloroso parcial de 6-1 que le concedió el mando del partido y, sobre todo, le permitió soñar con la posibilidad de acercarse a la remontada. Sin embargo, el Attigo Elche logró contener la primera estampida de su rival, que a diez minutos de la conclusión volvió a ilusionarse con la posibilidad de lograr la épica remontada, aunque el conjunto de Rocamora supo jugar con el tiempo y el marcador para minimizar los daños.
Ficha del partido
DUNAJSKA STREDA (12+18): Kitty Mistina (p), Simona Tomovcikova (p); Monika Penzes (2), Kira Banfai (3), Dora Csernyanszky, Linea Cocaj (1), Valeria Santos (7), Nora Fajfric, Ana Claudia Silva, Kristina Pastorkova (6), Zara Barbara Gogolova, Korinna Molnar (1), Lea Franusic (3), Beatrix Elo (7), Viktoria Woth y Anastasija Bjaloncik.
ATTICGO ELCHE (16+8): Nicole Morales (p), Udane Bernabé (p); Jimena Laguna (4), Paula Agulló (1), Lisa Oppedal, Patricia Méndez, Clara Gascó (3), Zaira Benítez (2), Esther Martín-Buro (2), Paola Bernabé (5), Vanessa Rubio (3), Lidia Trinidad Santos, Carmen Figueiredo (3) y Noelia Solla (1).
ÁRBITROS: Premysl Fukala y Radek Mohyla (República Checa). Excluyeron a Bjaloncik (2) y Franusic por parte de las locales y a Solla (2), Agulló, Santos y Martín-Buro por las visitantes. Mostraron tarjeta a Bernabé, del Atticgo Elche.
INCIDENCIAS: Partido de vuelta de la segunda ronda de la EHF European Cup, disputado en el pabellón City Sports Hall Dunajska Streda, ante 350 espectadores. Las franjiverdes ganaron en la ida (31-21), por lo que se clasifican para la tercera ronda.
