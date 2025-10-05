La Fundación Agustinos gana en el Palau (27-29) y sigue líder

La Fundación Agustinos sigue intratable. El equipo alicantino se mantiene líder en solitario de la División de Honor Plata tras sumar su cuarta victoria consecutiva ante el Barcelona Atlètic. El conjunto que entrena Alejandro Carrillo consiguió una victoria de prestigio en un encuentro en el que presentó batalla desde el principio, llegando a remontar tras una espectacular segunda parte con un gran trabajo de equipo. Agustinos tuvo fe desde el principio respaldado por la confianza que otorgan las victorias. Pese al empuje del Barcelona en los últimos minutos de la primera parte (17-14), el equipo alicantino salió tras el descanso dispuesto a todo con una defensa que puso en aprietos al conjunto catalán. El paso de los minutos inspiró al bloque de Carrillo para remontar y sumar una victoria épica en el Palau Blaugrana. Líderes en solitario una jornada más.