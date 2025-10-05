El Huesitos La Vila barre al Barcelona en el Pantano (43-7)

El Huesitos La Vila confirmó las buenas sensaciones del primer partido y consiguió una victoria convincente ante el Barcelona en un duelo espectacular en El Pantano. El conjunto de Falu Quirelli se impuso con autoridad al Barcelona (43-7) en un encuentro que tuvo todos los ingredientes del buen rugby: intensidad, juego rápido, compromiso defensivo y una afición entregada.

El conjunto vilero, que con esta victoria se coloca en la tercera posición de la clasificación de la máxima categoría nacional, dominó prácticamente de principio a fin. Aunque los catalanes lograron un ensayo en los primeros compases del encuentro, ese fue su único momento de protagonismo. A partir de ahí, el Huesitos tomó las riendas del encuentro con un juego rápido, sólido y con mucha confianza. El trabajo de la delantera abrió los espacios, la línea de tres cuartos se mostró letal en cada avance y la presión defensiva impidió que el Barcelona encontrara continuidad en su juego. El Huesitos no solo fue superior en el marcador, sino también en actitud, intensidad y eficacia.

Lucas Melian trata de avanzar. / Fito González

Tomás Etcheverry firmó una actuación sobresaliente y fue elegido MVP del partido. Sin embargo, más allá de su destacada actuación individual, la verdadera clave estuvo en el trabajo del equipo. El bloque cumplió y permitió al conjunto vilero cerrar la segunda parte sin conceder ni un solo punto. Los ensayos de Emiliano Gómez, De Prima, Asier Pérez, Estanislao Pérez, Gastón Demergassa, Asier Redondo y Pandelo sellaron un triunfo incontestable y reflejaron el poder ofensivo del equipo, que supo aprovechar cada oportunidad para castigar al rival. El Pantano registró una gran entrada. Entre los asistentes destacó la presencia de Luis Cervera, director general de Deportes de la Generalitat. Etcheverry valoró el triunfo: «Estamos muy contentos. Era muy importante la victoria en casa; tenemos que seguir construyendo y pensar ya en el siguiente partido. Arrancamos mal en los primeros dos minutos, pero enseguida hicimos nuestro juego». n