El HLA Alicante vuelve a recurrir a Sergio Llorente temporalmente

Sergio Llorente regresa al HLA Alicante. Y vuelve a hacerlo para firmar un contrato temporal, en principio de un mes. El base madrileño ya perteneció eventualmente a la entidad alicantina el curso pasado durante 75 días para suplir al lesionado Álex López. después, el jugador acabó la temporada en el Hestia Menorca. El tirador llegó al Lucentum, entonces inmerso en una peligrosa crisis de resultados, desde el Club Ourense Baloncesto. Llorente cuenta con una amplia experiencia en la categoría tras haber formado parte de proyectos en Lleida, Palma, Lugo, Oviedo y Melilla.

Rubén Perelló, que ya recurrió a él cuando se hizo cargo del HLA Alicante para salvarlo de la quema, gana con él experiencia (tiene 35 años recién cumplidos) y una dirección de juego clásica, con más circulación y sentido colectivo que anotación. De linaje deportivo noble, el hijo del base del Real Madrid José Luis Llorente Gento conoce bien la competición y llega libre para ocupar el vacío que dejó en el plantel la espantada de Bradley Davison, que rescindió de manera unilateral su vínculo para iniciar una carrera profesional como entrenador en EE UU.

También acumula formación en la ACB después de pasar por el Bilbao Basket en la temporada 2016-17 y por el Fuenlabrada en la siguiente campaña. Antes de su último contrato en Ourense, vivió una doble aventura lejos de España, la más provechosa en el Circus Brussels Basketball de la BNXT League belga.

Buen recuerdo

El curso pasado, el madrileño dejó un buen sabor de boca, más por su implicación y su intensidad en las sesiones preparatorias, que por su aportación estadística durante los partidos. En el Lucentum disputó nueve partidos, en los que promedió 11 minutos en cancha por su buena actitud en la contención de perímetro. Anotó apenas dos puntos de media por encuentro, a los que añadió un rebote y una asistencia como norma general.

Su perfil puede que no sea el más idóneo para tapar la sangría anotadora que deja la fuga del escolta norteamericano, tal vez por eso la firma de su contrato tenga una fecha de caducidad tan corta. Pero conocer al preparador lucentino le ayudará en la adaptación, que requerirá de menos tiempo del habitual en este tipo de vínculos eventuales.

En abril de 2024, Llorente fue castigado por el Comité Nacional de Competición con 7 partidos de suspensión por una infracción calificada como grave dentro del reglamento que se produjo después del partido que enfrentó al Ourense con el Alega Cantabria. La sanción, la primera y única que ha recibido en toda su carrera, se debió, según el acta de aquel duelo, por "dirigirse al árbitro auxiliar 2 con un insulto de carácter grave".

Un hombre de mundo

Formado en su ciudad natal en las canteras del Colegio San Agustín y del Estudiantes, el director de juego vive ahora una situación que no le es ajena en absoluto. A Bélgica se marchó a mitad de curso para jugar con el Spirou Basket hasta julio y al curso siguiente se aceptó el ofrecimiento del Circus Brussels con un contrato de un mes que terminó prorrogando hasta final de campaña. También vivió una coyuntura semejante en Melilla y su segunda etapa en Bilbao también fue fruto de un vínculo temporal.

Hace dos campañas, con el exlucentino Bolong Zheng como compañero de vestuario, disputó 30 partidos de liga promediando 20 minutos, 6 puntos y 3 asistencias por contienda que le acabaron dando una valoración media de 3,6. Según él mismo ha reconocido, sigue una dieta una muy estricta, en la que solo come carne de ave o pescado y renuncia a las carnes rojas. Tampoco bebe leche ni alimentos con gluten pese a no ser intolerante a ninguno de los dos productos.