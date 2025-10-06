Así queda la lista de De la Fuente para el partido en Elche tras la plaga de bajas

España afronta la ventana de octubre de selecciones, con doble enfrentamiento en suelo español, con la tranquilidad de haber hecho los deberes en los dos encuentros previos en Bulgaria y Turquía. Para estos encuentros, el seleccionador Luis de la Fuente se encuentra con numerosas bajas y muchas de ellas de enorme peso en el equipo. Una lista a la que además se han sumado jugadores que sí aparecían en la lista que ofreció el pasado viernes el técnico de Haro, por lesiones que se han producido este pasado fin de semana.

El ataque titular, en su casa

Lamine Yamal, Nico Williams, Rodri, Dani Carvajal, Fermín, Gavi y Fabián son baja por lesión y Álvaro Morata por decisión técnica para los choques ante búlgaros y georgianos en Elche y Valladolid. La ausencia de Dani Carvajal, lesionado, ha permitido que el atlético Marcos Llorente regrese a una convocatoria debido a su espectacular momento de forma con los de Simeone. En el medio del campo aparecen tres novedades con respecto a la última lista. Otros dos atléticos, Álex Baena, Pablo Barrios y el jugador del Bayer Leverkusen, Aleix García. Serán los que ocupen las plazas de los lesionados Fabián, Fermín y Gavi. Baena se ha recuperado definitivamente de la operación de apendicitis que le complicó el inicio de temporada y Barrios y García regresan a una convocatoria de la selección.

Sin embargo, la baja más destacada en el centro del campo es la de Rodri, que se retiró lesionado del partido del Manchester City ante el Brentford en el minuto 22. Rodri venía de sufrir problemas de rodilla, la misma de la que se operó de gravedad, a mediados del mes de agosto, lo que le mantuvo apartado sin pisar el césped tres semanas durante los cuales se perdió un amistoso con el Palermo y el debut en la Premier de su equipo ante los Wolves. Ahora se esperan noticias sobre la lesión que le hizo ser sustituido en el partido del pasado fin de semana. Luis de la Fuente podría llamar a un recambio como alternativa a Martín Zubimendi, que si no ocurre nada raro será el titular en el mediocentro.

En ataque destaca la ausencia de Álvaro Morata, por decisión técnica, a las que se unen las de Lamine Yamal, que arrastra molestias físicas, y un Nico Williams que sigue recuperándose de la lesión que se produjo en la última concentración con la selección. Sin el ataque titular de la pasada Eurocopa, los elegidos para sustituirles son el rayista Jorge de Frutos, el exbético Jesús Rodríguez, Samu Omorodion y Borja Iglesias, llamado a última hora tras confirmarse la baja de Lamine.

España es actualmente líder del Grupo E de la fase de clasificación al Mundial 2026, con seis puntos, tras las holgadas victorias logradas ante Bulgaria (0-3) y Turquía (0-6). Tras disputar estos dos primeros partidos fuera de casa, la Roja se medirá el sábado 11 de octubre a Georgia en el Estadio Martínez Valero de Elche y tres días después, el 14 de octubre, cerrará la ventana con su segundo partido ante Bulgaria en el José Zorrilla de Valladolid. Si logra ganar los dos choques, la selección habrá sellado de manera matemática su pase al Mundial del verano que viene de Estados Unidos, México y Canadá.

Finalmente, así queda la convocatoria para estos dos partidos:

Porteros: Unai Simón, Alex Remiro y David Raya

Defensas: Marc Cucurella, Pedro Porro, Dean Hujsen, Dani Vivian; Pau Cubarsí, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente y Le Normand

Centrocampistas: Pedri, Mikel Merino, Dani Olmo, Álex Baena, Pablo Barrios, Aleix García y Zubimendi

Delanteros: Mikel Oyarzabal, Ferrán Torres, Yeremi Pino, Jorge de Frutos, Jesús Rodríguez, Samu y Borja Iglesias