Orihuela-Levante, Los Garres-Elche y Jaén-Eldense para empezar la Copa

Los tres clubes alicantinos que esta temporada participan en la Copa del Rey ya conocen sus emparejamientos de primera ronda, tras el sorteo que ha tenido lugar este lunes en la sede de la Real Federación Española de Fútbol en Las Rozas (Madrid): Orihuela-Levante, Los Garres-Elche y Real Jaén-Eldense.

El Orihuela, que obtuvo la semana pasada el billete a Copa a través de la Copa Federación, recibirá en Los Arcos a un recién ascendido a Primera División como el Levante.

En el bombo habían otras opciones a priori más atractivas para los escorpiones, como Elche, Sevilla, Betis, Valencia o Villarreal; pero el conjunto granota será finalmente el rival del conjunto dirigido por Pato.

El actual Orihuela, fundado en 1993, y el Levante no se han enfrentado nunca en partido oficial. Los de la Vega Baja sí se han medido, en diez ocasiones, al filial granota, la última de ellas en 2021.

El antiguo Orihuela Deportiva se vio las caras, hasta su desaparición en 1994, en 12 ocasiones con el Levante, seis de ellas como local, con un balance de cuatro triunfos y dos derrotas. Estas dos escuadras ya se enfrentaron en la segunda ronda de Copa en 1979, con pase de los valencianos al golear en la ida (0-4) y ganar también en la vuelta (2-0).

Elche y Eldense

El Elche, por su parte, tocará de cerca el fútbol más modesto de la zona, ya que ha quedado emparejado con la Unión Deportiva Los Garres, un club que milita en la Preferente Autonómica de Murcia.

La jornada será histórica para esta entidad de la pedanía murciana de Los Garres, ubicada cerca de la capital autonómica, de unos 7.500 habitantes. Queda por ver si el partido se traslada a la Nueva o la Vieja Condomina.

Por último, el Eldense se enfrentará en Copa al Real Jaén, a domicilio, un club con solera que este curso ha regresado a Segunda RFEF, entrenado por el exherculano Manolo Herrero, y en el que milita el exfranjiverde Antonio Caballero, que llegó a disputar tres partidos con el Elche en 2017.

Jáen y Eldense se han enfrentado en 11 ocasiones en partido oficial, con cinco triunfos para cada escuadra. Será el tercer duelo copero entre ambos clubes: en 1974 pasaron los andaluces a doble partido (4-0 en Jaén y 2-0 en Elda) y hace dos temporadas los azulgranas se impusieron por 2-3, en un encuentro al que llegaron perdiendo al minuto 87 y en el que remontaron con dianas de Poloni y Juanto, de penalti.

Los partidos de la primera eliminatoria de Copa del Rey se disputarán entre martes 28 y el jueves 30 de octubre, en horarios por determinar a lo largo de las próximas horas por parte de la Federación.