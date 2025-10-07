Ander Torriko, en el "7 ideal" de la jornada 4

Ander Torriko ha sido elegido mejor central de la jornada 4 de la Liga Asobal tras firmar un 70% de efectividad al anotar 9 goles y un 5/6 desde el punto de 7 metros. Además de ello, contribuyó al Horneo Eón Alicante con dos asistencias.

7 ideal de la jornada 4 de la Liga Asobal. / Horneo Eón Alicante

Con esta elección, Torriko suma su segunda aparición en el "7 ideal de la jornada", ya que también lo hizo en la segunda cuando el Eón venció al Guadalajara en tierras manchegas. Por aquel entonces, el jugador de Zumaia firmó un 75% con 12 tantos y un pleno de 7 metros con 6 dianas desde la pena máxima.

Tras cuatro jornadas disputadas, el vasco es el segundo máximo anotador de la competición con 32 goles. Esta es la tercera ocasión en la que un jugador del Horneo Eón representa al equipo alicantino en el "7 ideal". Además del central vasco y sus dos presencias, Aarón Gutiérrez fue elegido como mejor lateral derecho de la jornada 3 tras firmar un 90,91% de efectividad con 10 tantos, 9 de ellos desde el punto de 7 metros.