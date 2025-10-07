Goleada a media luz de la España de Clemente en Elche

Casi una década tuvo que pasar entre el primer y el segundo partido de España en Elche. Muchas cosas habían cambiado, no solo en la sociedad sino en el ambiente futbolístico de la ciudad. El franjiverdismo vivía instalado en Segunda B e incluso con la supervivencia de la entidad en cuestión debido a los acuciantes problemas económicos. En este contexto, la visita de la selección de Javier Clemente fue un bálsamo.

España ganó a Macedonia sin problemas, por 3-0, para finiquitar la fase de clasificación a la Eurocopa de 1996, que se disputaría en Inglaterra el verano siguiente. Era un día para hacer historia, ya que fue la primera ocasión en que La Roja se metió en la fase final de un torneo sin perder ningún partido. Pero lo más recordado de aquella noche no fueron los goles de Kiko, Manjarín y Caminero. Ni siquiera la presencia de Julen Guerrero, ídolo entre las adolescentes de la época. Un Beckham antes de que el propio Beckham se convirtiese en un icono planetario.

Sin luz, con fiesta

Tampoco fue noticia algún exabrupto de Clemente con la prensa. Aquella noche en el estadio Martínez Valero quedó marcada por el apagón en buena parte de la iluminación del coliseo ilicitano producido en el minuto 27 de partido, cuando España ya ganaba gracias a un cabezazo de Kiko a centro de Amavisca. Media hora hubo que esperar para que se reanudara el choque, con 35.000 aficionados que, pese al contratiempo, no dudaron en prolongar la fiesta en la grada... e incluso tirar de mecheros para alumbrar la oscura noche.

El inesperado parón hizo que el ritmo del partido, intrascendente para ambas selecciones a nivel competitivo, decayera bastante. Ya en el tramo final marcaron Manjarín, tras asistencia de tacón de Alfonso, y Caminero, de rebote. La selección de Clemente, para completar la jornada accidental, concluyó el choque con nueve futbolistas, por la expulsión de Nadal en la primera parte y la lesión de Alfonso en los compases finales.

Pizzi, en el suelo, entre varios jugadores de Macedonia / Diego Fotógrafos

El hecho de que el día se alargase de más no cortó el ánimo de los seguidores ilicitanos, escasos de alegrías a nivel local, que se agolparon a la salida de vestuarios de sus ídolos de La Roja. También hubo intrahistoria en el palco, con el presidente del Real Madrid, Ramón Mendoza, que dejaría su cargo días después, siendo escoltado por la Policía Nacional a su llegada al Hotel Huerto del Cura y recibiendo el reproche, ante la prensa allí presente, de un niño identificado como Ángel Limonchi. "¡Paga lo que debes!", le espetó la criatura en varias ocasiones.

Ficha del partido España: Zubizarreta; Belsué, Nadal, Alkorta, Sergi, Amavisca (Ferrer, 46'), Caminero, Donato, Manjarín, Pizzi (Alfonso, 46') y Kiko (Goikoetxea, 74'). Macedonia: Celevski; Stojkovski, B. Jovanovski, Serafimovski (Veselinovski, 68') (Hristov, 77'), Z. Jovanovski (Nikolovski, 72'), Boshkovski, Karadzov, Memedi, Babunski, Micevski y Ciric. Goles: 1-0 (8') Kiko. 2-0 (72') Manjarín. 3-0 (79') Caminero. Árbitro: Edgar Steinborn. Expulsó a Nadal (38'). Amonestó a B. Jovanovski y Memedi.

