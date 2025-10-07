Mateu Alemany, ex director de fútbol del Barça, ficha por el Atlético

Mallorca, Valencia, Barça y, ahora, Atlético de Madrid. La entidad rojiblanca ha anunciado este martes el fichaje de Mateu Alemany. El ejecutivo balear desembarca en el Metropolitano como director de fútbol profesional, al frente de la primera plantilla rojiblanca y de su principal filial, el Atlético B o Atlético Madrileño.

Alemany dependerá orgánicamente de Carlos Bucero, el director general de fútbol del Atlético desde hace año y medio. Ya se ha puesto manos a la obra, acudiendo esta mañana a Majadahonda a saludar a Diego Pablo Simeone y a los jugadores que no han sido convocados por sus selecciones para este parón.

Director de fútbol con Laporta

El ejecutivo de Andratx regresa al fútbol profesional tras su salida del Barça, en septiembre de 2023. Alemany fue la apuesta de Joan Laporta para la dirección de la sección de fútbol cuando llegó por segunda vez a la presidencia azulgrana, en mayo de 2021. Durante su mandato se produjeron hitos destacados como el adiós de Messi o la llegada de futbolistas como Lewandowski, Raphinha y Koundé.

Mateu Alemany, a la derecha, fue director de fútbol del Barça. / Alejandro García / EFE

Sus diferencias con Laporta, relativas sobre todo a la independencia (o falta de ella) en su trabajo propiciaron su salida. Esta se anunció en mayo de 2023, para poner rumbo al Aston Villa, pero se pospuso unos meses tras no llegar Alemany a un acuerdo definitivo con el club de Birmingham. Pasado el mercado de verano, ya con Deco al frente de las operaciones deportivas, Alemany salió del club en septiembre de 2023.

Un clásico de las quinielas de la RFEF

Desde entonces, resonó en varias ocasiones para ocupar un cargo de responsabilidad en la RFEF, desde una candidatura a la presidencia que nunca llegó a lanzar hasta la posibilidad de ser el secretario general de la entidad tras la llegada de Rafael Louzán a la presidencia. Su llegada al Atlético también había ido resonando en los últimos tiempos, destino hoy confirmado.

El madrileño será el cuarto club para el que trabaje Alemany. Al Real Mallorca llegó en 1990, con apenas 27 años, y en el club balear fue ocupando diversos puestos de responsabilidad, hasta alcanzar la presidencia entre 2000 y 2005, tras ser tentado por Florentino Pérez para sumarse a su primer proyecto en el Real Madrid.

Posteriormente, Alemany fue el elegido por Peter Lim para impulsar su proyecto en el Valencia, en calidad de director general. En Mestalla trabajó durante dos años y medio, siendo destituido en noviembre de 2019, enfrentado al empresario de Singapur.