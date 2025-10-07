Los dos partidos de Luis de la Fuente como futbolista en Elche

Luis de la Fuente no se sentirá un extraño este sábado en el estadio Martínez Valero... aunque haya pasado bastante tiempo desde la última vez que pisó el césped del coliseo ilicitano, en su caso como futbolista y rival del Elche. Lo hizo en dos ocasiones, ambas en la década de los ochenta, en la máxima categoría. Una con el Athletic y otra con el Sevilla, con un triunfo y una derrota.

El actual seleccionador nacional absoluto desarrolló una longeva carrera como futbolista profesional, entre 1980 y 1994, casi toda ella en el Athletic. El riojano, tras pasar por Lezama, debutó con el primer equipo de los «leones» en la 1980-1981. Allí se mantuvo hasta 1987, cuando puso rumbo al Sevilla para jugar cerca del Guadalquivir durante cuatro temporadas. Regresó a San Mamés (1991 a 1993) antes de retirarse en el Alavés en la 1993-1994, en Segunda División B.

En todo ese tiempo De la Fuente coincidió con el Elche en dos temporadas, una con el Athletic (1984-1985) y otra con el Sevilla (1988-1989), ambas en la élite del fútbol nacional. Los dos cursos ejerció de visitante en el Martínez Valero, con signo distinto. El ahora máximo responsable del combinado español coincidió con un Elche en decadencia, cuya presencia en Primera fue efímera y que terminó con sus huesos en el pozo de Segunda B.

De la Fuente en Elche

El primero de esos dos partidos fue el 17 de febrero de 1985. El Athletic de De la Fuente venía de ser campeón de liga en las dos últimas ediciones del campeonato, ambas con el riojano asentado en la plantilla dirigida por Javier Clemente y en la 1983-1984 ya como titular en el flanco izquierdo de la defensa.

En aquella jornada 25 el Elche logró dar la campanada, al imponerse por la mínima a los vascos gracias a un solitario gol de Anquela, la pareja de baile de De la Fuente en el reparto de marcas. El posterior técnico de Alcorcón y Granada, entre otros; un escurridizo extremo de la época, cabeceó un centro de Claudio, adelantándose a los defensas rivales, entre ellos De la Fuente.

«Algunos intentos en ataque y en dificultades con un Anquela que le ganó la partida», describió INFORMACIÓN la actuación individual del seleccionador aquella tarde. Ese Athletic, en el que jugaba el padre de Eder Sarabia, actual técnico franjiverde, estaba pasando por un momento de crisis, noveno en la tabla tras perder en Elche. La recuperación fue meteórica: no volvió a perder en esa liga y acabó tercero.

Crónica en INFORMACIÓN del Elche-Athletic de 1985 en el que jugó De la Fuente / INFORMACIÓN

Un lustro después, De la Fuente regresó a la ciudad de las palmeras, en esta ocasión con un Sevilla al que entrenaba un mito franjiverde como Roque Olsen y en el que destacaba entre sus compañeros el portero soviético Dasaev. El duelo tuvo lugar el 26 de marzo de 1989 y fue la enésima derrota ilicitana, en una temporada en la que el equipo solo logró sumar 15 puntos. Dos fallos defensivos condenaron al conjunto que dirigía una leyenda como Kubala y De la Fuente, esta vez, se marchó de Elche con la victoria en su posesión. Algo que espera repetir este sábado, tres décadas y media después de aquella última vez.