La RFEF organiza una jornada jurídica con la presencia de representantes de Elche y Hércules

El evento tendrá lugar este viernes por la mañana en el Hotel Huerto del Cura

Programa de la jornada jurídica que organiza la RFEF en Elche

Programa de la jornada jurídica que organiza la RFEF en Elche / RFEF

David Marín

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a través de su academia y asesoría jurídica, y aprovechando la visita de la selección española a Elche, organiza este viernes por la mañana una jornada jurídíca con la presencia de diversos expertos en la materia y de representantes de los principales clubes de la provincia, entre ellos Elche y Hércules.

El evento XVI Jornadas Jurídicas: Gobernanza, industria y gestión deportiva en el fútbol español tendrá lugar en el Hotel Huerto del Cura de Elche, de 9:30 a 14 horas.

Programa del evento

La recepción y bienvenida correrá a cargo de Francisco José Soler, vicealcalde de Elche; Álvaro de Miguel, secretario general de la RFEF; Salvador Gomar, presidente de la Federación Valenciana de Fútbol; y Jordi Aparisi, director de asesoría jurídica.

En el mismo tendrán lugar tres mesas redondas, de 45 minutos de duración cada una, y una conferencia, con una pausa de media hora a las 11:30 horas para café y networking.

Entre los ponentes destacan representantes de Elche, Hércules, Alcoyano e Intercity; que expondrán sus casos en la última mesa redonda, bajo el título Clubes y sostenibilidad en el fútbol actual. Retos de gestión y financiación, bajo moderación de la RFEF.

Los principales temas a tratar en las ponencias serán:

  • El caso Seraign y sus consecuencias para las federaciones deportivas
  • La industria audiovisual en la RFEF y los planes de futuro
  • La lucha contra la piratería en el deporte
  • La sostenibilidad y financiación de los clubes en el fútbol actual

Los interesados pueden inscribirse, con plazas limitadas, en el siguiente enlace: inscripción en la jornada jurídica de la RFEF en Elche.

