La RFEF organiza una jornada jurídica con la presencia de representantes de Elche y Hércules

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a través de su academia y asesoría jurídica, y aprovechando la visita de la selección española a Elche, organiza este viernes por la mañana una jornada jurídíca con la presencia de diversos expertos en la materia y de representantes de los principales clubes de la provincia, entre ellos Elche y Hércules.

El evento XVI Jornadas Jurídicas: Gobernanza, industria y gestión deportiva en el fútbol español tendrá lugar en el Hotel Huerto del Cura de Elche, de 9:30 a 14 horas.

Programa del evento

La recepción y bienvenida correrá a cargo de Francisco José Soler, vicealcalde de Elche; Álvaro de Miguel, secretario general de la RFEF; Salvador Gomar, presidente de la Federación Valenciana de Fútbol; y Jordi Aparisi, director de asesoría jurídica.

En el mismo tendrán lugar tres mesas redondas, de 45 minutos de duración cada una, y una conferencia, con una pausa de media hora a las 11:30 horas para café y networking.

Entre los ponentes destacan representantes de Elche, Hércules, Alcoyano e Intercity; que expondrán sus casos en la última mesa redonda, bajo el título Clubes y sostenibilidad en el fútbol actual. Retos de gestión y financiación, bajo moderación de la RFEF.

Programa de la jornada jurídica que organiza la RFEF en Elche / RFEF

Los principales temas a tratar en las ponencias serán:

El caso Seraign y sus consecuencias para las federaciones deportivas

La industria audiovisual en la RFEF y los planes de futuro

La lucha contra la piratería en el deporte

La sostenibilidad y financiación de los clubes en el fútbol actual

Los interesados pueden inscribirse, con plazas limitadas, en el siguiente enlace: inscripción en la jornada jurídica de la RFEF en Elche.