La selección femenina Costa Blanca Rugby Sevens de Villajoyosa compite en Kenia

El evento reunirá a ocho selecciones femeninas internacionales / INFORMACION

La Selección femenina Costa Blanca Rugby Sevens, perteneciente al club Costa Blanca Rugby Sevens de Villajoyosa, participará este fin de semana en el Seven Internacional de Kenia, uno de los torneos más prestigiosos del circuito africano de rugby a siete.

Este evento reunirá a ocho selecciones femeninas internacionales que se preparan para el Seven Internacional de Dubái, programado para los días 29 y 30 de noviembre.

Equipos participantes

  • Selección Kenia Lionesses
  • Selección Kenia Cubs
  • Selección Bélgica
  • Selección Uganda
  • Selección Zimbabue
  • Selección Túnez
  • Selección Shogun UK
  • Selección Costa Blanca Barbarians (España)
Cartel del evento

Cartel del evento / INFORMACION

Representación española de primer nivel

El combinado español estará dirigido por María Ribera, actual seleccionadora nacional femenina de rugby seven, y contará con un grupo de jugadoras internacionales españolas. Entre ellas destaca la alicantina Juana Stella, formada en el Alicante Club de Rugby, quien representará a la provincia en este importante torneo.

Plantilla de jugadoras

  • Marta Cantabrana
  • Silvia Morales
  • Marta Fresno
  • Juana Stella
  • Carmen Miranda
  • Jimena Blanco
  • Abril Camacho
  • Denisse Gotazar
  • Paula Requena
  • Paloma García Prado
  • Inés Paterna
  • Paula Ruiz

Cuerpo técnico

  • Entrenadora: María Ribera
  • Fisioterapeuta: Enar Lucio
  • Preparador físico: Ángel Lino
  • Assistant Manager: David Fresneda
  • Manager: Ignacio Dávila

Objetivo: revalidar el triunfo

El Costa Blanca Rugby Sevens de Villajoyosa, organizador del reconocido Seven Internacional de La Vila, viaja a Kenia con el objetivo de repetir el triunfo conseguido en la edición de 2024, consolidando así su posición como una de las referencias del rugby seven femenino español.

El torneo podrá seguirse en directo a través del streaming oficial de la Kenya Rugby Union, que retransmitirá todos los encuentros durante el fin de semana.

