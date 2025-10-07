La selección femenina Costa Blanca Rugby Sevens de Villajoyosa compite en Kenia

La Selección femenina Costa Blanca Rugby Sevens, perteneciente al club Costa Blanca Rugby Sevens de Villajoyosa, participará este fin de semana en el Seven Internacional de Kenia, uno de los torneos más prestigiosos del circuito africano de rugby a siete.

Este evento reunirá a ocho selecciones femeninas internacionales que se preparan para el Seven Internacional de Dubái, programado para los días 29 y 30 de noviembre.

Equipos participantes

Selección Kenia Lionesses

Selección Kenia Cubs

Selección Bélgica

Selección Uganda

Selección Zimbabue

Selección Túnez

Selección Shogun UK

Selección Costa Blanca Barbarians (España)

Cartel del evento / INFORMACION

Representación española de primer nivel

El combinado español estará dirigido por María Ribera, actual seleccionadora nacional femenina de rugby seven, y contará con un grupo de jugadoras internacionales españolas. Entre ellas destaca la alicantina Juana Stella, formada en el Alicante Club de Rugby, quien representará a la provincia en este importante torneo.

Plantilla de jugadoras

Marta Cantabrana

Silvia Morales

Marta Fresno

Juana Stella

Carmen Miranda

Jimena Blanco

Abril Camacho

Denisse Gotazar

Paula Requena

Paloma García Prado

Inés Paterna

Paula Ruiz

Cuerpo técnico

Entrenadora: María Ribera

María Ribera Fisioterapeuta: Enar Lucio

Enar Lucio Preparador físico: Ángel Lino

Ángel Lino Assistant Manager: David Fresneda

David Fresneda Manager: Ignacio Dávila

Objetivo: revalidar el triunfo

El Costa Blanca Rugby Sevens de Villajoyosa, organizador del reconocido Seven Internacional de La Vila, viaja a Kenia con el objetivo de repetir el triunfo conseguido en la edición de 2024, consolidando así su posición como una de las referencias del rugby seven femenino español.

El torneo podrá seguirse en directo a través del streaming oficial de la Kenya Rugby Union, que retransmitirá todos los encuentros durante el fin de semana.