El Challenger Montemar ATP contará con 56 tenistas de elite

El III Challenger Montemar ATP Ene Construcción de tenis, que se disputará en las pistas de La Albufereta desde el 17 al 23 de noviembre, comtará con cincuenta y seis tenistas situados a partir del número 100 del ranking mundial. Los partidos de cuartos de final, las semifinales y la final serán televisados en directo por Eurosport, Marca TV y Tennis Chanel, "lo que contribuirá a difundir la imagen de Alicante", afirmó el concejal de Deportes, Manuel Villar. José Pedro García, presidente del Club Atlético Montemar, ha significado que “después de dos ediciones consecutivas -la primera se celebró en 1996 y contó con una dotación de 25.000 $- el torneo se ha consolidado en la categoría challenger. Esto nos obliga a metas mayores, en unos años, como es llegar a dotarlo con 100.000 ó 125.000 dólares, para lo que es necesario un mayor número de patrocinadores, entre otros aspectos”. En la edición de 2024, la cifra total de asistentes al torneo alcanzó los 6.000 espectadores

Cincuenta y seis tenistas situados a partir del número 100 del ranking competirán en las pistas de un complejo deportivo que este mes de octubre cumple el 50 aniversario de su inauguración. Veinticuatro tenistas llegarán desde la fase previa y 32, de la final. Además, 16 parejas de dobles.

Organizadores y patrocinadores posan tras la presentación / Jose Navarro

Los torneos Challenger conforman el segundo escalón del tenis profesional. Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic llegaron a participar, en sus inicios, en torneos Challenger. El italiano Roberto Fognini fue el ganador en la edición de 2024 después de superar al austríaco Neumayer. Se da la circunstancia de que Fognini se retiró del tenis profesional en la primera ronda del pasado torneo de Wimbledon al caer derrotado por Carlos Alcaraz en cinco disputados sets.

Entradas y antecedentes

La entrada a las instalaciones del Club Atlético Montemar será libre hasta el jueves 20 de noviembre. De viernes a domingo, se pondrá a la venta un doble abono. El importe es de 30 euros para los socios del club y de 50 para quienes no lo sean, como ha señalado el presidente. Se han puesto a la venta desde este mismo miércoles en la web del Club Atlético Montemar.

La última de las grandes citas internacionales del tenis en Alicante fue la celebración de la Fed-Cup (equivalente a la Copa Davis femenina), que enfrentó a España y Ucrania en febrero de 2013, en el Montemar. Con anterioridad, en septiembre de 2004, fue la plaza de toros la que acogió la semifinal de la Copa Davis que enfrentó a España y Francia. Rafael Nadal logró el punto definitivo de la eliminatoria.

El alcalde Luis Barcala afirmó este miércoles que el III Challenger Montemar ATP Ene Construcción de tenis “incide y refuerza la oferta turístico-deportiva de Alicante”. En esa misma línea también ha precisado que “la política deportiva municipal, además del apoyo a los equipos-base y a la iniciación en el deporte, también se basa en la colaboración con grandes acontecimientos deportivos como este Challenger o el primer maratón internacional Elche-Alicante, ambos programados para el próximo mes de noviembre y organizados por el Montemar, club de reconocido prestigio y ejemplo de las cosas bien hechas”. La previsión de plazas hoteleras ocupadas en los días del torneo se sitúa en torno a las 200 entre jugadores, jueces, personal de la ATP y periodistas de las distintas televisiones que emitirán el acontecimiento deportivo