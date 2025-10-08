España, bronce en el Europeo de Flag Football con sello alicantino

La Selección Femenina de Flag Football, dirigida por Daniel Castañón, volvió a brillar en el Campeonato de Europa celebrado en París el pasado 27 de septiembre, donde se alzó con una trabajada medalla de bronce tras imponerse por un ajustado 40-41 a la anfitriona Francia. Lo hizo gracias a un "touchdown" de la alicantina Violeta Alexandra Wiksten, a pase de Mónica Rafecas y con una intercepción de Sabrina Marques que selló el marcador definitivo en un final de infarto. El equipo español completó así un campeonato sobresaliente y un cierre heroico que las sitúa en el podio continental.

El conjunto nacional arrancó el torneo con tres victorias consecutivas ante Polonia (34-0), Noruega (6-58) y Suecia (6-43). En el último duelo de la fase de grupos, España se midió a Francia, cayendo por 22-33 tras una remontada que no llegó a culminar. Pese a esa derrota, las españolas reaccionaron con fuerza en los cuartos de final, superando a Alemania por 20-35 y asegurando su billete para los Mundiales de 2026 en Düsseldorf. En semifinales, Austria se impuso por 42-25, dejando a España fuera de la final, pero el equipo no bajó los brazos y logró una épica revancha frente a Francia en el partido por el tercer puesto. El encuentro, resuelto por Violeta Alexandra, que ha atendido a INFORMACIÓN para hablar de la trayectoria de una selección con marca alicantina. No es la única pieza en el equipo originaria de Alicante, con ella juega también Victoria Sánchez Segarra (de la ciudad de Alicante) y en el staff con la categoría open se encuentra otra alicantina, Jo-Angela Cornelius, de Monforte del Cid.

Victoria Alexandra en un encuentro frente a Polonia / Nuria Peñas

Un equipo con miras al futuro

Entre las protagonistas del logro figura Violeta Alexandra Wiksten, jugadora y fundadora del equipo "Butterflies": "Hemos llegado a una colaboración entre los clubes Alicante Sharks e Ibi Industriales", cuenta Violeta Alexandra. Entrenan en el Estadio Antonio Solana, en Villafranqueza. El objetivo del nuevo proyecto, explica Wiksten, es ambicioso y de largo recorrido: “Ahora mismo, a nivel clubes, hemos creado un proyecto sólido, con 2 años vista, donde logremos sacar un equipo de máxima competición y salgamos a Europa a competir”. Sobre la plantilla, cuenta que "tenemos varias ex-jugadoras de selección en la plantilla y a dos niñas que forman parte de las categorías inferiores del equipo nacional, Nerea Llinares en la categoría U15 mixta y Daniela Ballesta en categoría U17, dos jóvenes promesas". Además, la iniciativa busca fomentar el aprendizaje desde la base: “Queremos crear un equipo de formación para todas aquellas chicas y niñas que se animen a probar, que no se sientan descorazonadas entrando en un deporte nuevo, que puedan aprender desde la base con gente de su mismo nivel pero entrenando con la élite de España”, ha contado Wiksten a este periódico.

La alicantina Victoria Sánchez Segarra en el encuentro contra Francia. / Nuria Peñas

Citas importantes

En el horizonte, la jugadora alicantina señala dos grandes citas: el Mundial de Flag Football, que se celebrará del 13 al 16 de agosto de 2026 en Düsseldorf, y el próximo Europeo de 2027, con sede aún por decidir. “Las miras están puestas más allá, en lograr el oro Europeo”, asegura Wiksten, una de las veteranas del combinado nacional junto a Victoria Sánchez. Ambas comenzaron en la selección en 2014, cuando apenas llevaban medio año en el deporte, y participaron en el Mundial de Grosseto (Italia).

Wiksten, además, ha sido capitana casi desde los inicios del equipo y este año recibió un nuevo reconocimiento: “He sido capitana casi desde el inicio, pero este año el Head Coach y mi offensive coach me nombraron capitana principal del equipo”. Su liderazgo y compromiso simbolizan la calidad de una generación que mantiene vivo el sueño olímpico de Los Ángeles 2028 y que, desde Alicante, impulsa el crecimiento del Flag Football femenino en España.