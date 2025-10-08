Raúl gana a Shevchenko en Elche y silencia las dudas

El año 2003 fue fructífero en la relación entre la ciudad de Elche y la Real Federación Española de Fútbol, ya que en cuestión de tres meses el estadio Manuel Martínez Valero albergó la final de Copa del Rey que el Mallorca le ganó al Recreativo de Huelva y el tercer partido de la selección en la ciudad de las palmeras. Un duelo con aroma de eliminatoria, ya que enfrentaba a La Roja, dirigida por Iñaki Sáez, con Ucrania, en plena batalla por un billete a la Eurocopa de 2004.

En aquel grupo clasificatorio las dos selecciones ya mencionadas coincidieron con Grecia, que a la postre se proclamaría, por sorpresa, campeona continental en Portugal en el verano de 2004. Antes, sin embargo, el España-Ucrania en Elche tenía muchos alicientes. No eran precisamente tiempos de tranquilidad en torno al combinado nacional, en el que se había instalado el debate sobre la idoneidad de Raúl González Blanco como referente del equipo.

Por detrás venían empujando ya otros jóvenes delanteros, como Fernando Torres, y la era de los Galácticos en el Real Madrid también había dejado al capitán de la selección en una situación complicada. A Ucrania, además, la lideraba Shevchenko, que sería Balón de Oro en 2004. Muchos ingredientes que vaticinaban un partido difícil... en el que España tenía que ganar sí o sí para asegurar la plaza de repesca.

Doblete de Raúl

Y ganó. Con un doblete de Raúl. Y con Fernando Torres fallando un penalti. Elche fortaleció el liderazgo del veterano ante el empuje del joven, que tendría que esperar unos años para brillar (y campeonar) con la absoluta. El remozado coliseo franjiverde, que había sido sometido a un buen lavado de imagen de cara a la final copera, se llenó (36.000 espectadores) para aburrirse, en general, con el juego, pero vibrar en la media hora final con los goles y la victoria de los suyos.

Antes de que Raúl callara dudas con el estruendo de las ovaciones recibidas tras cada uno de sus dos goles, Casillas tuvo que intervenir en un par de ocasiones ante Voronin y Shevchenko para evitar el 0-1. El por entonces delantero del Milan también se topó, además de con El Santo, con el larguero. El fallo en el penalti de Torres (minuto 59) aumentó los nervios entre el personal... hasta que apareció el 7. Primero marcó con la derecha, tras recibir dentro del área, y después de cabeza, en un saque de esquina que se comió el portero rival. Shevchenko, quién si no, recortaría diferencias, en el que hasta día de hoy sigue siendo el único gol encajado por España en el Martínez Valero.

Tifo en el Martínez Valero para recibir a la selección española en 2003 / INFORMACIÓN

El ambiente en la grada fue espectacular, con un impresionante tifo con los colores rojo y gualda de la bandera nacional auspiciado por INFORMACIÓN para recibir a los futbolistas, mucha animación y un césped en perfecto estado para el que se trabajó a contrarreloj, tras la mala imagen ofrecida solo unas semanas antes, en forma de patatal, durante el Festa d'Elx contra el Barça de Ronaldinho. Todo quedó a pedir de boca.

Ficha del partido España: Casillas; Míchel Salgado, Juanito, Marchena, Puyol, Etxeberria, Xabi Alonso, Baraja (Xavi, 83'), Vicente (Valerón, 64'), Raúl y Fernando Torres (Reyes, 64'). Ucrania: Shovkovskyy; Luzhny, Popov (Serebrennikov, 18'), Fedorov, Tymoschuk, Vesmachnyy, Dimytrulin (Zubov, 64'), Gorshkov, Voronin (Husyev, 51'), Vorobyey y Shevchenko. Goles: 1-0 (60') Raúl. 2-0 (72') Raúl. 2-1 (83') Shevchenko. Árbitro: Terje Hauge. Amonestó a Fedorov y Tymoshchuk.

