Los ‘recuperados’ por De la Fuente: Borja Iglesias, Marcos Llorente, Samu, Pablo Barrios, Aleix García...

Marcos Llorente, Borja Iglesias, Aleix García, Samu Omorodion, Pablo Barrios… La convocatoria de Luis de la Fuente para los partidos ante Georgia y Bulgaria en Elche y Valladolid está protagonizada por futbolistas que regresan a una lista de la selección después de haber debutado con España para desaparecer posteriormente. Jugadores que dispondrán de una segunda oportunidad para convencer al seleccionador e integrarse en el grupo de cara a pelear por una plaza en la lista definitiva que irá el próximo verano al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La renuncia de Borja

El caso más sonado es el de Borja Iglesias, quien se posicionó en contra de regresar a la selección mientras se mantuviera en la presidencia de la Federación Luis Rubiales tras lo ocurrido con el incidente del beso no consentido del dirigente a Jenni Hermoso. Iglesias fue convocado por primera vez el 16 de septiembre de 2022, siendo seleccionador Luis Enrique. Debutó el día 24 ante Suiza, jugando media hora y no pudiendo ayudar a la selección a evitar la derrota. No volvió a ser convocado. El 25 de agosto de 2023 anunció su renuncia a seguir jugando en la selección como protesta ante la polémica de Rubiales.

Ahora regresa después de un gran inicio de temporada con el Celta, en el que ha anotado cinco goles y suma un tanto cada 89 minutos. “Hacía tiempo que no venía y pensaba que no iba a volver, vaya sorpresa. Estoy feliz”, apuntó al enterarse de la convocatoria de De la Fuente. Futbolistas como Figo, Zidane o Kroos, o los todavía en activo Messi, Lewandowski o Courtois, también dijeron adiós y volvieron a jugar con su selección. Incluso Maradona. Iglesias siempre se ha caracterizado por posicionarse en temas de calado social y recientemente lo hacía sobre lo ocurrido en la última etapa de la Vuelta a España y las protestas contra el genocidio de los israelíes con Palestina: “Me sorprende que le demos más importancia a parar un evento deportivo que a un genocidio”.

El caso de Marcos Llorente es llamativo también. Cuenta con 19 internacionalidades, pero ninguna con De la Fuente. El atlético debutó con la camiseta de España en 2002 y fue un fijo en las convocatorias de Luis Enrique, jugando su último partido en los octavos de final del Mundial de Catar, en 2022, ante Marruecos. Desde entonces el hijo de Paco Llorente no había vuelto a ser convocado para la selección, pero su espectacular momento de juego en el Atlético, sumado a la baja de Dani Carvajal, le han dado una nueva oportunidad de vestir la camiseta de la selección.

'Soldados' de De la Fuente

Aleix García es un jugador que entra y sale con asiduidad de las listas de De la Fuente. Un jugador del gusto del riojano que es parte de esta selección, con la que ha jugado cinco partidos ya. El 10 de noviembre de 2023 fue convocado por primera vez con la selección para dos partidos de clasificación para la Eurocopa 2024 ante Chipre y Georgia, debutando el 16 contra los chipriotas tras sustituir a Mikel Merino en el descanso.

Pablo Barrios, sin embargo, sí se puede considerar una apuesta de Luis de la Fuente. El mediocampista rojiblanco ha jugado un solo partido con la absoluta, el 18 de noviembre de 2024 ante Suiza. Barrios venía de ser uno de los baluartes en agosto de ese mismo año en la selección que se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París. Ahora puede ganar su segunda internacionalidad y tratar de ganarse un puesto en un mediocampo que está plagado de jugadores de jerarquía como Pedro, Rodri, Merino, Zubimendi, Fabián…

Y el caso de Samuel Omorodion Aghehowa, ahora utiliza futbolísticamente el apellido de su madre, es el de otro jugador modelado por De la Fuente desde las categorías inferiores. Oro en los Juegos Olímpicos de París e internacional con la selección sub-19 en el Europeo de 2023. El año 2024 fue muy especial para él. Estuvo a un paso de irse al Chelsea, pero al final el Atlético de Madrid lo traspasó al Oporto. Oro olímpico, fichaje por el Oporto y el debut con la selección pusieron el colofón a un año que nunca olvidará. En Portugal, mientras las lesiones le dejen, se está haciendo un nombre a base de goles y eso no pasa inadvertido para el seleccionador que ha vuelto a contar con él.