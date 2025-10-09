Elche celebra el último gol del 7 en España

A las puertas del Mundial de Alemania 2006, España dejó suelo nacional tras la disputa de un amistoso en Elche contra Egipto, que ese mismo año se había proclamado campeona de África. Lo hacía con Luis Aragonés como flamante seleccionador y, todavía, con Raúl como capitán. Ese sería su penúltimo partido en territorio patrio con La Roja y allí marcaría su último gol dentro de nuestras fronteras.

El carácter amistoso del duelo le quitó al encuentro la tensión del vivido apenas tres años antes en la ciudad de las palmeras contra Ucrania. Sirvió para mejorar sensaciones de cara a la competición inminente y para completar una jornada futbolística en clave ilicitana que había comenzado con un empate del Elche en Tenerife que servía para asegurar la permanencia en Segunda División a los franjiverdes.

El Martínez Valero, cómo no, se llenó, con una entrada de 38.000 espectadores. Y España desplegó, por momentos, muy buen juego ante los egipcios, con gran parte de los componentes que ganarían en los años siguientes dos Eurocopas y un Mundial: Casillas, Xavi, Xabi Alonso, Iniesta, Puyol, Sergio Ramos, Cesc, Villa, Torres... Precisamente estos dos últimos formaron un tridente ofensivo titular junto a Raúl que Luis intentó hacer funcionar en suelo teutón, sin excesivo éxito.

Raúl y Reyes golean

Los autores de los goles fueron Raúl y Reyes. El capitán, que dejaría de ir a la selección tras la debacle de Irlanda del Norte en septiembre de ese mismo año, llegaba nuevamente entre dudas al Martínez Valero, después de haber sufrido una grave lesión aquella misma temporada (igual que Xavi), y encontró su refugio con un gol marca de la casa, al ser el más listo para recoger un rechazo a disparo lejano del benidormense Antonio López. Besó su anillo y celebró el que, sin saberlo, sería su último gol con España en España. En el Mundial le haría uno a Túnez.

Luego vendría la polémica con Luis Aragonés, pero eso ya es otra historia, con un capítulo que contar también en Elche. El duelo prosiguió y España continuó dominando a su oponente, culminando el triunfo Reyes, fallecido en un trágico accidente de tráfico en 2019, con una obra maestra de falta directa en la que sacó lustre a su magnífica zurda.

Xabi Alonso, actual entrenador del Real Madrid, felicita a Reyes por su golazo en el Martínez Valero / Juanjo Martín/EFE

El calor del verano mediterráneo atrajo a mucho turista a un Martínez Valero que despidió a su selección antes del Mundial de Alemania. Un campeonato más con sabor amargo. Sería el último antes de un ciclo triunfal. Uno que, con La Roja, ya no viviría Raúl. Elche vio el último gol del 7... en España.

Ficha del partido España: Casillas; Sergio Ramos, Puyol, Pablo (Juanito, 84'), Antonio López, Albelda (Xabi Alonso, m. 46), Senna (Xavi, 46'), Cesc (Iniesta, 68'), Raúl (Luis García, 62'), Villa (Reyes, 46') y Fernando Torres. Egipto: Al Hadari; Barakat (Fatbi, 64'), Terika (Nabi, 83'), Gomaa, El Saqqa (Ali, 69'), Wanhab, Shawki, Abdrabu, Hassan, Nabi (Mostasa, 83') y Al Nahha. Goles: 1-0 (13') Raúl. 2-0 (56') Reyes. Árbitro: Matero Simone. Amonestó a Senna, Albelda y El Saqqa.

