La selección posterga al sábado su viaje a Elche por la alerta roja
La RFEF traslada a Las Rozas todas las actividades previas al partido España-Georgia, que sigue en pie a la espera de la evolución meteorológica
La Real Federación Española de Fútbol ha solicitado la autorización de UEFA para realizar todas las actividades oficiales de la previa del partido de clasificación de la Copa Mundial 2026 contra Georgia en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y no en Elche, donde estaban inicialmente programadas. Asimismo, la selección viajará a la provincia este mismo sábado por la mañana.
De esta forma, el entrenamiento oficial de la Roja tendrá lugar como estaba previsto en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a partir de las 11:00 horas de este viernes y la rueda de prensa oficial que van a ofrecer Luis de la Fuente y Mikel Merino tendrá lugar a las 13:00 horas.
Actividades canceladas
Además, en atención a las medidas anunciadas por las autoridades locales en Elche, que suspendieron todas las actividades previstas para la jornada del viernes y recomendaron limitar los desplazamientos, la RFEF ha decidido cancelar las XIV Jornadas Jurídicas que se iban a celebrar en la localidad ilicitana este sábado 11 de octubre. En la misma línea, la RFEF ha procedido a suspender la Junta Directiva prevista en Elche para este sábado.
La RFEF ha asegurado que está en "comunicación permanente" con las autoridades de la zona e informará puntualmente de las novedades que surjan en relación con el operativo organizado con motivo del encuentro internacional que disputará España ante Georgia en el estadio Martínez Valero este sábado, 11 de octubre, a las 20:45 horas.
