Ángela Martínez, subcampeona de la Copa del Mundo de Aguas Abiertas

La nadadora ilicitana Ángela Martínez, del KZM Swimming Team, se ha proclamado subcampeona de la Copa del Mundo de Aguas Abiertas una vez concluidas las cuatro etapas del circuito. La olímpica nacida en el 2004 ha cerrado su participación con un quinto puesto en los 10 Km, correspondientes a la cuarta y última etapa, celebrada en el Golfo de Aranci, Cerdeña.

La ilicitana ha cubierto la prueba en un tiempo de 1:59:03.70, a solo 3,10 segundos del podio y a 7,10 segundo del oro. La italiana Ginevra Tadduecci se llevó la victoria, completando el podio la polaca Klaudia Tarasewicz (+0,70) y la alemana Lea Boy (+4,0).

Ángela Martínez posa con la medalla de plata. / FNCV

Los resultados de la alicantina en la prueba de 10 Km en las 4 etapas de la Copa del Mundo han sido los siguientes. En la primera prueba, celebrada en Soma Bay, fue quinta. Luego, en Ibiza fue primera. En la tercera etapa cayó hasta el sexto puesto y en la cuarta y última terminó en la quinta posición.

Con estas actuaciones, Ángela Martínez ha finalizado segunda en la clasificación general, con 2.250 puntos y un premio de 35.000 dólares.

La vencedora del circuito mundial ha sido la italiana Ginevra Taddeucci con 2.600 puntos, mientras la alemana Lea Boy ha concluido tercera con 1.950 puntos.