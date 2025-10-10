El director general de Turismo de la Comunidad Valenciana clausura en Panorámica, la última prueba del Circuito ITP
Israel Martínez muestra el apoyo al sector del golf en un circuito que ha batido todos los récords con más de 1.500 jugadores
El Bosque ha ganado el “Premio especial campo”
R. E.
El circuito Interclubs Pairs Trophy (IPT) organizado por la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y C. Valenciana (ACGCBCVC), se ha disputado durante 8 meses visitado 15 campos de las 3 provincias de la región, recorriendo la C. Valenciana de norte a sur y batiendo todos los récords de participación con más de 1.500 jugadores.
La última prueba del circuito se disputó este domingo 5/oct en las instalaciones de Panorámica Golf (Sant Jordi, Castellón), contando con la presencia de Israel Martinez, Dtor. General de Turismo de la C. Valenciana, que quiso mostrar el apoyo de Turisme C.V. al sector del golf comentando que “el turismo de golf aporta una enorme riqueza a nuestra comunidad, generando 918 millones de € anuales y más de 10.000 puestos de trabajo”. La entrega de premios contó también con Angel Llopes, secretario general de la ACGCBCV, que agradeció a todos los jugadores, campos asociados, instituciones, patrocinadores y al equipo de la ACGCBCV su apoyo e implicación para hacer posible la realización del circuito. Por parte de Panorámica, estuvo presente en la entrega su Dtor. Joan Arno.
Este espectacular circuito surgió para agradecer a todos los socios y abonados de los campos de la ACGCBCV su apoyo durante la pandemia, habiendo experimentado un crecimiento exponencial en todos los aspectos, y permitiendo desde la edición anterior que participe cualquier pareja de jugadores con licencia en vigor. El número de participantes no ha dejado de crecer, tal como se aprecia en el siguiente gráfico:
Con respecto a los ganadores, el “Premio especial campo” ha sido para El Bosque, con 240 puntos, victoria muy merecida y celebrada al haber tenido que reconstruirse este año el campo tras la Dana. En 2º lugar ha uqedado Manises con 227 puntos y en 3er lugar Foressos con 210 puntos. Ningún campo ha repetido triunfo en las 5 ediciones, siendo los ganadores históricos; Alenda (2021), Escorpión (2022), Font del Llop (2023) y El Saler (2024).
En relación con los premios a las parejas según el ranking, los resultados han sido estos:
SOCIOS / ABONADOS ACGCBCV:
- 1ª Categoría:
- Ganadores: José Luis Gallardo y Pablo Fuster (Escorpión)
- 2º clasificados: Oscar Muñoz y Ramón Martínez (Foressos)
- 3º clasificados: Siegfried Cudorge y Carlos Belenguer (Foressos)
- 2ª Categoría:
- Ganadores: Belén Zanón y Ander Fernández (Manises)
- 2º clasificados: Héctor A. Puig y María Manzaneda (El Bosque)
- 3º clasificados: Marta Ferrer y Antonio Fernández-Vicenti (El Bosque)
CATEGORÍA NO SOCIOS:
- 1ª Categoría:
- Ganadores: George Whitby y Jonathan Wills
- 2º clasificados: Jesús N. Rico y Vicente López
- 3º clasificados: Ian Joseph Whitby y Robert Joseph Park
- 2ª Categoría:
- Ganadores: Antonio Villena y José Cortés
- 2º clasificados: Ignacio A. Labrador y Guido José Grieco
- 3º clasificados: Vicente Pellicer y Carlos Pellicer
El circuito ha contado con el apoyo de varias instituciones; Turisme Comunitat Valenciana, Patronato Turismo Costa Blanca, València Turisme, Visit Valencia y Diputación de Castellón. Hay que destacar también el apoyo incondicional al circuito de la Federación de Golf de la C.V. desde su primera edición, así como a los principales patrocinadores como Christeyns, Casa de Campo Golf Resort, Bodegas Nodus, Germaine de Capuccini, Next Motors, El Corte Inglés,Rent a Car Denia, Grupo Forty y Viajes Transvía Alicante.
Más información sobre el circuito en: https://golfcostablanca.org/v-interclubs-pairs-trophy-2025/
- Última hora de la dana Alice en Alicante: Sanidad recomienda no desplazarse a las citas médicas si el temporal impide hacerlo con seguridad
- Alerta roja mañana en Alicante: la dana Alice pone en "riesgo extremo" a 51 localidades
- Olcina: 'La dana se ha formado al final en el sureste peninsular y por eso la inestabilidad se traslada a la Vega Baja
- Alerta roja en el litoral sur de Alicante para el viernes tras dejar ya la dana Alice hasta 120 litros en la provincia
- Buscan testigos de una brutal paliza de veinte personas a un joven de 18 años junto a una discoteca en Alicante
- Coches y contenedores arrastrados en Elche por una lluvia de 20 minutos y el río Vinalopó rebosante de agua
- Ni de Alicante a Elche ni del aeropuerto a Benidorm: este es el trayecto que más personas hacen cada día en la provincia
- La dana Alice descarga con fuerza en Alicante: problemas en el tráfico y la Albufereta, destrozada