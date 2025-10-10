Elche, Eldense y Orihuela ya conocen su horario en la Copa del Rey

El pasado lunes se celebró en Las Rozas el sorteo de la primera ronda de Copa del Rey con tres equipos alicantinos inmersos en la batalla. El sorteo deparó un enfrentamiento entre Orihuela y Levante en Los Arcos, en el que será el tercer año consecutivo que la ciudad reciba a un equipo de Primera División. Por otro lado, la fortuna dictó que el Eldense se medirá ante el Real Jaén en el estadio de la Victoria, mientras que el Elche se enfrentará al modesto Los Garres de Murcia.

El primer enfrentamiento que tendrá lugar será el que medirá a Los Garres y Elche. Este se celebrará el próximo miércoles 29 de octubre a las 19:00. El estadio Enrique Roca será la sede, ya que el Real Murcia decidió abrir las puertas de su feudo para la celebración de un día histórico para el fútbol murciano.

Será una oportunidad para que Eder Sarabia pruebe a los menos habituales, pues la semana del encuentro contará con dos partidos más en la ciudad de Barcelona. Primero la franja se enfrentará al Espanyol y el siguiente fin de semana hará lo propio frente al Barça.

Por su parte, el Eldense viajará hasta Jaén para enfrentarse al conjunto dirigido por Manolo Herrero el próximo miércoles 29 de octubre a las 21:00. Será unos días después del duelo ante el Murcia y tras enfrentarse al Jaén, el conjunto azulgrana se medirá con el Atlético Madrileño.

Por último, el Orihuela volverá a recibir a un Primera División otro año más y este año el sorteo ha decidido que sea el Levante. Los Arcos será la sede de un encuentro que se celebrará el jueves 30 de octubre a las 19:00. El conjunto alicantino tratará de dar la sorpresa en una competición que les ha traído alegrías a lo largo de los años.