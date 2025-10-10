La España de Saúl arrolla al subcampeón del mundo

El Mundial de 2018 había abierto una especie de guerra civil en el fútbol español, con el lío entre Lopetegui y Rubiales que terminó con el despido fulminante del primero a 48 horas de comenzar el torneo y la pronta eliminación de España, que se presentaba como candidata al título. La solución del por entonces presidente federativo fue Luis Enrique. Y su primer reto con La Roja en suelo nacional, en Elche. Ni más ni menos que contra el subcampeón del mundo, Croacia, en la recién creada Nations League.

El triunfo en la primera jornada contra Inglaterra en Wembley había calmado los ánimos de cara a dicho compromiso. Allí, en uno de los templos del fútbol, el ilicitano Saúl Ñíguez marcó el primer gol de la era Luis Enrique en España. El propio Saúl abrió, en su casa, el camino hacia una goleada al cabecear de manera imperial un centro de Carvajal. Al anfitrión le siguieron Asensio, MVP del duelo con un doblete (ambos de tiros lejanos); Rodrigo (Moreno), Sergio Ramos e Isco. Seis goles.

Set a Modric y compañía

Pudieron ser más, pero España tuvo suficiente con el set a veinte minutos de la conclusión. La grada, que venía de celebrar un taquicárdico ascenso a Segunda División con el Elche, cantó cada tanto con el anhelo de volver a recuperar, a nivel de clubes, un sitio entre los mejores. Por contemplar a esos futbolistas que estaba viendo con las selecciones española y croata. Por sufrir a Modric. Por defender a Rakitic. Por frenar a Kovacic.

No tardó mucho en producirse el deseo, aunque antes tocó disfrutar del que, hasta este sábado, ha sido el último partido de la selección en la ciudad de las palmeras. El que tuvo más goles. El sexto final feliz en seis capítulos. Y con un ilicitano como protagonista y goleador. En el equipo, además, le acompañaban De Gea, confeso seguidor del Elche, y Gayà, alicantino que debutó aquella noche con La Roja. Para cerrar el círculo, ovación a Saúl al ser sustituido por Thiago, hijo de Mazinho y que en su infancia vivió unos meses... en Elche. Fiesta completa.

España - Croacia / REUTERS

Luis Enrique contempló desde su banda la exhibición de los suyos. Un preludio de una obra que posiblemente quedó incompleta en títulos, pero que sirvió para asentar un estilo que perdura hasta hoy, cuando España regrese a Elche. "Agradezco mucho que hayan coreado mi nombre", dijo el asturiano en sala de prensa. Con exhibiciones como la de aquella noche, como para no hacerlo.

Ficha del partido España: De Gea; Carvajal (Azpilicueta, 74'), Sergio Ramos, Nacho, Gayà, Isco, Busquets (Rodri, 58'), Ceballos, Saúl (Thiago, 60'), Rodrigo y Asensio. Croacia: Kalinic; Vida, Mitrovic, Vrsaljko (Rog, 19'), Pivaric, Modric, Rakitic, Perisic, Brozovic (Pjaca, 61'), Kovacic y Santini (Livaja, 70'). Goles: 1-0 (23') Saúl. 2-0 (32') Asensio. 3-0 (34') Asensio. 4-0 (48') Rodrigo. 5-0 (56') Sergio Ramos. 6-0 (69') Isco. Árbitro: Benoit Bastien. Amonestó a Santini y Brozovic.

Lee el resto de capítulos de La selección en Elche: