El HLA Alicante recibe al Mallorca sin Davison pero con el Pedro Ferrándiz

Dos semanas atrás arrancó la locura de la Primera FEB en su máximo esplendor. El Lucentum saldó con victoria el primer envite de la temporada después de protagonizar una remontada heroica, necesaria tras un primer cuarto calamitoso. Ajustes defensivos y un aumento en la intensidad de los jugadores fueron las bases sobre las que Rubén Perelló sentó la suerte del encuentro. El final fue más que positivo para el HLA, con una demostración de carácter y pundonor. Primera piedra superada y después de descansar el fin de semana pasado, llega el turno de la siguiente piedra en el camino.

El HLA Alicante se enfrentará al Fibwi Mallorca Básquet Palma este sábado a las 19:00 en el Pedro Ferrándiz. El conjunto mallorquín aterrizará en Alicante tras sumar una victoria y una derrota en este arranque liguero. El equipo dirigido por Pablo Da Costa estrenó la temporada hace dos semanas ante el Cartagena y lo hizo con derrota. Los murcianos marcharon todo el encuentro por encima en el marcador, pero un soberbio último cuarto mallorquín rozó la remontada. Pese a rozarlo con la yema de los dedos, no pudo ser y los mallorquines arrancaron con el pie izquierdo su andadura en Primera FEB.

En la segunda jornada, en la que el HLA Alicante descansó y no jugó, el Bahía San Agustín sumó su primera victoria al casillero. No fue sin sufrimiento, pues el marcador fijó un 70-71 frente a Hestia Menorca. La estrella del encuentro fue Pedro Bombino, quién sumó 19 puntos con magníficos porcentajes de cara al aro. El cubano se presenta en Alicante como una de las principales figuras, junto a Lysander Bracey, Lucas Capalbo o Brian Vázquez. Rubén Perelló se las deberá ingeniar para evitar que estos nombres entren en el encuentro y el Lucentum pueda sumar su segunda victoria consecutiva.

Vuelta de Sergio Llorente

El encuentro ante el Mallorca será el primero del HLA sin Brad Davison. El escolta anunció que rescindía unilateralmente el contrato que le unía al club el pasado 29 de septiembre para ejercer de entrenador asistente en la Universidad de Wisconsin. Supuso el primer gran traspié de la temporada, pues el norteamericano se presentaba como una de las principales estrellas del equipo esta temporada. Para suplir esta baja, el Lucentum oficializó la vuelta de Sergio Llorente con carácter temporal. Tras demostrar buen juego y compromiso la temporada pasada, el madrileño tratará de ayudar al equipo en este tramo de competición.

El Pedro Ferrándiz volverá a disfrutar de los suyos otra semana más tras el descanso en la pasada jornada. En plena Dana Alice, el HLA tratará de dar una alegría a la ciudad de Alicante en unos días difíciles por las condiciones meteorológicas. Una victoria local catapultará a los pupilos de Rubén Perelló hacia la zona noble de la clasificación, ya que solo hay cuatro equipos en toda la competición con dos victorias en dos partidos, Leyma Coruña, Caja Rural Zamora, Súper Agropal Palencia y Movistar Estudiantes, grandes nombres de la competición.