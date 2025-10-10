El Horneo Eón busca reencontrarse con la victoria en la pista del REBI BM Cuenca

El Horneo Eón Alicante vuelve a competir fuera de casa, este sábado a las 20:30 horas en la pista del REBI BM Cuenca, partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga Asobal. El útlimo entrenamiento del equipo fue este jueves, pues el cierre de las instalaciones municipales por la alerta roja este viernes obligó a suspender la sesión de trabajo en el Pitiu Rochel.

El Pabellón de El Sargal será testigo de un duelo entre dos equipos que, con una sola victoria en lo que va de campaña, llegan necesitados de puntos. La semana pasada el BM Cuenca cayó ante el Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil (22-21), y su única victoria la firmó hace dos semanas en casa ante el Dicorpebal Logroño BM La Rioja (29-28). Precisamente, el último rival del Horneo EÓN Alicante, con quién cayó la pasada jornada a domicilio (33-29).

"Salida complicada"

El entrenador del conjunto alicantino, Fernando Latorre, se prepara para una "salida complicada". "Cuenca mantiene su línea de defensa y portería de toda la vida: fuerte, intensa y en su casa todavía más. Una portería que está impresionante en este inicio. Se va por encima de las 13, 14 paradas, apoyada de una defensa dura", ha sido el análisis de Latorre sobre el rival de este sábado. Otra portería difícil para el Horneo, que la semana pasada ya sufrió ante las 12 paradas de Xoan Ledó en Logroño.

También el central Borja Méndez comparte la previsión de su entrenador. "Todos sabemos la dificultad que tiene puntuar fuera de casa en Asobal y más en una pista como la de Cuenca. Todo aquel que haya jugado allí sabe que los partidos son muy calientes", ha asegurado. Para Méndez, la clave pasa por ser regulares durante los 60 minutos de juego: "Creo que si mantenemos una buena regularidad durante el partido, podemos llegar al final con opciones de puntuar. Además, ellos llegan con bajas muy sensibles y puede ser una buena oportunidad para nosotros".

Latorre también tiene presente que "aunque tengan lesionados es cierto que han demostrado de lo que son capaces. Ya ganaron en su casa a Logroño". Aspira, en todo caso, a ir recomponiendo los errores que ha tenido el equipo en estas primeras jornadas, donde la adaptación a Asobal ha pasado factura.

La cuenta del rival

Hasta la fecha, con dos partidos en El Sargal, el REBI BM Cuenca ha conseguido una victoria y una derrota ante su afición. El Horneo Eón Alicante tendrá que superarles si quiere escapar de la zona baja y reencontrarse con la victoria después de las dos últimas derrotas ante Logroño y Torrelavega.

En cuanto a nombres propios, en el conjunto conquense destacan Joao Perbelini y Pedro Tonicher. Éste último es el segundo mejor portero en lo que va de liga, con 47 paradas. Por su parte, Perbelini es el cuarto máximo anotador de estas jornadas con 24 tantos y fue elegido MVP de septiembre.

En las filas del REBI también milita Santiago Mosquera, jugador colombiano que defendió el escudo del Horneo Eón durante una temporada y media, entre 2022 y 2024, antes de dar el salto a Asobal. El partido podrá verse en directo a través de LaLiga Plus.