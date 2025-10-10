El Huesitos La Vila se enfrenta al Inexo El Salvador en busca de su segunda victoria

El Huesitos La Vila viaja a Valladolid donde este domingo a las 12.30 horas afrontará un exigente encuentro ante el Inexo El Salvador. El equipo de Falu Quirelli se desplaza cargado de confianza tras el gran partido disputado ante el Barcelona aunque es consciente de la dificultad del duelo ante un rival que solo tiene un punto menos que los vileros.

Plantilla muy mejorada

El Huesitos presenta una plantilla muy mejorada respecto a la de la temporada pasada y las buenas sensaciones ya se vieron desde el primer partido con un juego rápido, intenso y de mucha calidad en sus acciones. El Salvador es un rival exigente con el que la Vila tendrá que dar su máximo nivel para contrarrestar su juego.

El equipo ha entrenado durante la semana muy bien y la plantilla es optimista de cara a este encuentro que permitiría al equipo consolidarse en la parte alta de la clasificación. La afición está muy ilusionada con el Huesitos esta temporada. Partido duro en Valladolid ante un rival que estará muy arropado por su afición.