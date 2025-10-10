Ilia Topuria le desea suerte a España en su partido contra Georgia

Ilia Topuria ha llevado sobre sus hombros las banderas de España y Georgia a todos los octágonos en los que ha combatido. El luchador alicantino, doble campeón de las artes marciales mixtas, ha vivido desde los 14 años, la mitad de su vida, en la ciudad mediterránea.

Sin embargo, antes pasó siete años en el país de sus padres, Georgia. Este sábado en Elche se enfrentarán sus dos patrias en un partido de fútbol por la clasificación al Mundial de 2026.

Corazón dividido

En la previa de este encuentro, Topuria ha visitado la Ciudad del Fútbol de las Rozas y le ha deseado suerte a la selección de cara a sus próximos partidos. Ante la pregunta de si sus preferencias están con España o Georgia, el campeón del mundo de peso ligero de la UFC recuerda que ha "vivido mucho más en España".

Es la respuesta que ha dado "El Matador" mientras conversaba con Rafael Louzán, presidente de la RFEF, en un video difundido por la propia entidad sobre la visita de Topuria a los jugadores de La Roja.

"Con fe y determinación todo puede conseguirse. Os deseo mucha suerte para estos dos partidos porque vuestra suerte es la de todos", dijo Topuria a los jugadores que dirige Luis de la Fuente, que le regalaron a su vez una camiseta personalizada y firmada por todos los internacionales. Sobre el césped, posó junto a los fútbolistas, el seleccionador y el presidente de la RFEF.

Visita de Ilia Topuria a La Roja. Saludo al seleccionador Luis de la Fuente. / Ángel Martinez / RFEF

Asimismo, Topuria pudo conocer de primera mano las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde se concentra la selección antes de viajar la mañana de este sábado a Elche para afrontar a las 20:45 el encuentro ante Georgia.

Reconocido en Georgia

El 21 de marzo de 2024, un mes después de obtener su primer campeonato mundial, Topuria realizó el saque inaugural en un partido de la selección georgiana contra Luxemburgo, correspondiente a la fase de clasificación para la Eurocopa. Lo hizo en un repleto Dinamo Arena de Tbilisi, la capital georgiana, donde presentó su cinturón ante 55.000 aficionados.

El hispanogeorgiano siempre ha llevado consigo ambas banderas. / Associated Press/LaPresse

El luchador ha sido un gran embajador del país de sus padres en el mundo, lo que le llevó a ser condecorado en 2024 por la presidenta georgiana con la Orden de Honor, distinción reservada a los más insignes ciudadanos de aquella república. España, por otra parte, le concedió la nacionalidad por decisión del Consejo de Ministros ese mismo año.