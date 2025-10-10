Italia “entrega” el cetro mundial a España en Elche

Corría la primavera de 2008 y España e Italia se veían las caras en el Martínez Valero. Eran los albores de una etapa que traería gloria al balompié nacional en forma de tres títulos, dos Eurocopas (2008 y 2012) y un Mundial (2010). Enfrente, la azzurra, poseedora del trono planetario, al haber levantado la copa Jules Rimet dos años atrás. Sin saberlo unos y otros, aquel 26 de marzo en el coliseo franjiverde, Italia cedió el cetro a España. Y lo hizo con un auténtico golazo de Villa. El 7 de España.

Era ese dorsal motivo de debate en aquellos tiempos por la ausencia de Raúl en la selección. Luis Aragonés tuvo que soportar, con más o menos talante, de todo. La decisión no fue fácil y mantenerla multiplicó la dificultad. En cada concentración y partido de la selección el runrún en torno a la figura del excapitán de la selección era evidente. En Elche no fue lo contrario. Ya en los entrenamientos previos hubo reproches hacia Luis, incluso en el partido. También hubo apoyos, que gracias a la buena actuación del combinado nacional y a la victoria sonaron por encima de los primeros.

Heredero Villa

Todo lo solucionó, además, David Villa. El heredero de Raúl por posición, voracidad goleadora y dorsal. El asturiano se sacó de la manga un golazo de volea a un cuarto de hora del final para romper la muralla italiana, que hasta ese momento había sido defendida con éxito por Buffon y sus pretorianos. El cancerbero llegó a firmar paradas de mérito ante Torres y Cesc, pero tuvo que claudicar ante la mara... villa del por entonces delantero del Valencia.

El resto del encuentro sirvió para confirmar la línea ascendente de La Roja, coronada en Austria unas semanas después con el primero de los tres títulos en línea. En ese torneo, España volvió a cruzarse con Italia, en cuartos de final. Tanda de penaltis. Allí acabaron todos los maleficios del fútbol español, con un triunfo que liquidó décadas de gafes. Una de las primeras piedras se había puesto en Elche. Allí, España se dio cuenta de que podía ganar a Italia. Allí, Xavi y compañía recogieron el cetro del fútbol mundial de manos de Buffon y los suyos. Y con una obra de arte para enmarcar como golazo.

Luis Aragonés da indicaciones a sus futbolistas en la banda del Martínez Valero / Morell/EFE

En la grada, el nombre de Raúl fue perdiendo fuerza con el paso de los minutos, especialmente tras el 1-0. El Martínez Valero llevó en volandas a un grupo de hombres que acabarían haciendo historia. 38.000 almas que retendrán en sus retinas para siempre aquel despeje de Cannavaro que Villa cazó con la zurda, sin dejarla caer, para alojarla en la escuadra italiana.

Ficha del partido España: Casillas; Sergio Ramos (Arbeloa, 75'), Puyol, Marchena (Raúl Albiol, 17'), Capdevila, Senna (Xabi Alonso, 58'), Iniesta, Xavi, Cesc (Luis García, 67'), Silva (Riera, 58') y Torres (Villa, 46'). Italia: Buffon; Panucci (Zambrotta, 67'), Cannavaro, Materazzi (Barzagli, 46'), Grosso, De Rossi; Camoranesi, Perrotta (Aquilani, 60'), Pirlo (Gatusso, 46'), Di Natale (Iaquinta, 75') y Toni (Borriello, 46'). Gol: 1-0 (77') Villa. Árbitro: Fritz Stuchlik. Amonestó a Materazzi, Villa y Zambrotta.

