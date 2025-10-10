De la Fuente: "Dani Olmo se ha retirado del entrenamiento y le están haciendo pruebas"

Luis de la Fuente compareció en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, tras el cambio de planes por la DANA que está afectando a la provincia de Alicante, incluida la localidad de Elche, donde se jugará el partido ante Georgia. Pese a las lluvias que se están produciendo en la zona, el seleccionador fue optimista sobre la disputa del encuentro en Elche este sábado a las 20:45 horas. "Vamos a esperar. Dios quiera que no pase nada, por la seguridad de los que viven en aquella zona, y tengamos normalidad climática. Ya hemos modificado el plan de viaje, pero es un asunto menor. Esperamos que se celebre con total normalidad", apuntó el de Haro. Mikel Merino también se refirió a ello: "Son cosas que tiene la vida. Tendremos que adaptarnos, viajamos mañana. Veremos cómo evoluciona el temporal. Pero lo importante es que la gente esté sana y salva. Ojalá cuanta más gente pueda venir a apoyarnos porque los partidos de la selección siempre son una fiesta".

Dani Olmo y Lamine

El seleccionador reveló que Dani Olmo se ha retirado del entrenamiento con molestias y que estaba siendo sometido a pruebas por parte de los servicios médicos de la selección: "Dani Olmo vino con cansancio y algunas molestias. No se había entrenado en los días anteriores y en el entrenamiento de hoy no se encontraba cómodo. Le hemos dicho que lo dejase. Le han ido a hacer unas pruebas de las que os informarán". Sobre Olmo comentó también que "me disgusta siempre la lesión de cualquier futbolística, es la parte fea del fútbol. Veremos en qué queda lo de Dani. Le tengo muchísimo cariño porque llevo mucho tiempo con él y tiene mucha implicación con la selección. Lo de que sea de un club u otro... Ojalá no pasara aquí ni tampoco en los clubes".

De la Fuente también fue preguntado por el desenlace del caso Lamine, respondiendo de forma categórica: "Lo de Lamine está todo dicho. Yo ya dije lo que tenía que decir y no voy a decir nada nuevo. No hay conflicto con Flick ni con el Barça. Nos respetamos y cada uno tiene su sitio. Me siento totalmente apoyado por la Federación, con quien tengo contrato hasta 2028. Me siento muy querido, apreciado y valorado por toda las casa".

El seleccionador quiso centrar el foco en el partido de este sábado, "porque nos estamos jugando la clasificación para un Mundial ante un rival complicado. No va a ser fácil y vamos a salir por el partido". El riojano advirtió que "no nos da vértigo pensar que vamos a competir por ganar el Mundial. Hay que desdramatizar las derrotas y los resultados. Ser campeón de algo es muy difícil, el verdadero éxito es poder pelear por ello y a ese punto hemos llegado".

Liderazgo de los Mikel, Olmo, Ferran...

En el terreno personal, declaró que "manejo la presión con naturalidad. A mí me ayuda mucho tener el equilibrio en mi vida privada. Ni pensar que eres el mejor cuando ganas ni hundirte si no salen los resultados. A los jugadores les pido que le den lo máximo. En mi vocabulario no existe el fracaso. Cuando pones todo el empeño y vas al límite no puedes sentir eso. El rival también juega. La crítica existe, sé a qué estoy expuesto y vivo ajeno a ello. Tomo decisiones en libertad, soy autónomo y cuando me equivoco, lo hago yo".

Para concluir habló de los jugadores que están asumiendo el liderazgo ante las bajas de Rodri, Carvajal, Fabián, Nico o Lamine. "Tenemos un equipo en un punto de madurez fantástico y tenemos jugadores que desempeñan ese liderazgo como los Mikel, Dani Olmo, Ferran... Y es un equipo que asume los roles, aquí no hay egos, con normalidad. Es una de nuestras mayores fortalezas", concluyó.