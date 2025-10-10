Rubén Perelló: "El Pedro Ferrándiz tiene que ser un fortín para el HLA Alicante"

En la previa al duelo correspondiente a la jornada 2 de Primera FEB, Rubén Perelló ha comparecido ante los medios y ha reconocido que el equipo está "con muchas ganas después de haber descansado el último fin de semana". "Hemos aprovechado para intentar recuperar algún que otro jugador y para mejorar técnica y tácticamente. Una semana sin competir hace que el equipo tenga ilusión por volver, esperamos brindar a nuestra afición un gran partido de baloncesto", opinaba el técnico del HLA Alicante.

El Lucentum se medirá ante el Mallorca, quién viene de cosechar una victoria y una derrota en este arranque liguero. Perelló ha reconocido tener mucho respeto por el rival y ha alabado sus actuaciones en las dos últimas jornadas. "Es un equipo que compite muy bien y se agarra a los partidos. Esperamos un partido complicado y duro, tenemos que evitar que nos juegue a campo abierto".

Alicante está viviendo una semana difícil debido a las condiciones meteorológicas y el técnico del HLA ha comentado que "lo primero es la salud, que el partido se dispute sería una magnífica señal". Sobre la afición, Rubén Perelló ha añadido lo siguiente. "La afición es nuestra base y nuestro sexto jugador. El otro día se vio la sinergia que tenemos con ellos y queremos brindarles la segunda victoria. El Pedro Ferrándiz tiene que ser un fortín".