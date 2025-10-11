Duro golpe al Horneo en la pista del Cuenca

Derrota dolorosa del Horneo Eón Alicante en la cancha del REBI Balonmano Cuenca en un choque en el que el cuadro local fue superior a su rival en la segunda parte a pesar de contar con numerosas bajas.

Los locales buscaron sobreponerse a las ausencias con un inicio en el que su defensa 6:0 estuvo sobresaliente, junto a un Tonicher que cerró la persiana con paradas en momentos clave. Al equipo alicantino le costaba demasiado anotar; solo veía puerta un Parker que terminó la primera parte con cuatro goles, aunque el que puso por delante a los suyos fue Ander Torriko desde los siete metros con el 3-4 en el minuto 10.

A partir de ahí, volvió a poner una marcha más un REBI Cuenca que jugó con dos centrales, Lima y Toth, por las lesiones de sus tres laterales izquierdos, aunque supieron aguantar y poner el +3 por primera vez en el minuto 17 con el 8-5 del propio Lima.

El ataque del Horneo Alicante se atascó frente a la defensa del Ciudad Encantada en El Sargal. / Juan Alberto Lillo

Una ventaja que pudieron aumentar en dos ocasiones antes los errores del equipo de Fernando Latorre, más espeso de lo habitual, acumulando fallos hasta llegaar al descanso con 11-8 en el marcador.

Tras el paso por los vestuarios, los alicantinos endosaron un parcial de 0-4 a los conquenses, por lo que lograron ponerse con ventaja, 11-12, por primera vez gracias a la pericia de Parker. Fue un espejismo porque justo en ese momento apareció la mejor versión defensiva de Cuenca apoyada por Tonicher en portería y Lima y Fede Pizarro en ataque.

La decisión de Fernando Latorre de atacar con siete en la segunda parte para limar distancia permitió a los conquenses marcar goles a puerta vacía

Los conquenses, mermados físicamente, dieron una lección de resiliencia para sobreponerse a las bajas, al cansancio, al marcador hasta voltearlo definitivamente en el minuto 45: 19-15 por medio de Manuel Lima.

La defensa de REBI Cuenca dificulta el lanzamiento exterior de la primera línea del Horneo EÓN Alicante. / Juan Alberto Lillo

El tiempo muerto de Fernando Latorre buscó la reacción con una maniobra de riesgo, apostando por atacar con siete, algo que no le funcionó, ya que los de casa lo aprovecharon para anotar goles a puerta vacía y poner la máxima ventaja (28-20) en el 55’ por medio de Fede Pizarro.

Pasaban los minutos y pese a los esfuerzos alicantinos por limar la diferencia, los lanzamientos de 6 metros de Cuenca hacían muchísimo daño a un Horneo EÓN que veía como se le alejaba su rival hasta los 7 arriba. Insistían los de Latorre, pero sin tiempo suficiente para darle la vuelta al marcador, así que los 2 puntos se quedaron en El Sargal con un 32-27 final.

Con este resultado, el Horneo EÓN Alicante es decimoquinto en la clasificación, con 2 puntos. La siguiente cita será el próximo sábado, 18 de octubre, en el Pabellón Pitiu Rochel, para recibir al Recoletas Atlético Valladolid, a las 17:30 horas.